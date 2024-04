Carmen Borrego crea impresión con su seria advertencia a Gustavo Guillermo en ‘Así es la vida’

Después de que se reencontraran el pasado viernes en un bar y de que Gustavo Guillermo volviera a ‘TardeAR’ para hablar de ese reencuentro con Carmen Borrego, el que fuera chófer de María Teresa Campos ha bloqueado a la colaboradora de ‘Así es la vida’.

Todo porque Gustavo se ha sentido dolido porque Carmen Borrego enviara un mensaje a ‘TardeAR’ para corregir lo que dijo que ella le había dicho en ese reencuentro. Y es que él dijo que estaba dolida por todo lo que estaba pasando con su hijo y Borrego escribió a Leticia Requejo para matizar que lo que ella había dicho es que estaba serena.

«Si me ha bloqueado es su problema, no el mío», reaccionaba de primeras Carmen Borrego este lunes en ‘Así es la vida’ antes de hablar alto y claro sobre su relación con el que ha sido la mano derecha de María Teresa Campos durante años. En un micrófono abierto y después de que Sandra Barneda asegurara que se había liado tras su reencuentro, Borrego sentenciaba que «la ha liado él».

Después de ver las imágenes de todo lo que ha sucedido con Gustavo Guillermo, Carmen Borrego era contundente. «Yo cuando quedo con un amigo, una hermana o una compañera no me siento en un plató y digo el titular es este porque parece que yo le he concedido una entrevista y él saca el titular de mi entrevista. Yo quedé con él porque quiero, sabía que iba a TardeAR, no me molesta para nada que vaya a donde quiera», aseveraba.

Carmen Borrego advierte a Gustavo: «Que no se crucen límites que no se deben cruzar»

«Lo único que yo rectifico es lo que yo no digo. Cuando él me pregunta abiertamente ‘¿que quieres qué diga esta tarde?’ le digo que diga lo que he dicho siempre que estoy serena y cuando él dice que ella está dolida yo escribo para decir que he dicho que estoy serena. Si te ha molestado lo siento, yo no he hablado mal de ti, ni lo voy a hacer ni te he bloqueado. Estoy muy hartísima de que se me utilice constantemente todos los que queráis y podéis para hacerme daño, yo no te he hecho daño«, añadía indignada Borrego.

«Yo no te dediqué el salto del helicóptero porque se lo dediqué a mi familia. Tú eres mi familia pero yo tengo una familia real. Yo no tengo problemas contigo. Yo sí te defendí en ‘GH’, mientes si dices que no. Yo me senté en este plató cuando estabas nominado para decir que te salvaran. Tú tienes que entender que tu entras a un reality, que no juzgo, a la semana de morirse mi madre y en esos momentos yo no estaba para defender ni mandar mensajes, estaba para sanar. Y luego si te molesta me da igual, pero estoy muy cansada, la diferencia entre tu reality y el mío es que tú vas por trabajar con mi madre y yo por ser Carmen Borrego«, soltaba la colaboradora.

Tras ello, y después de que Antonio Montero dejara caer que Gustavo podría sentarse y contar muchas cosas sobre las Campos, Carmen Borrego dejaba claro que ella no le tiene miedo a nada ni nadie. «Que cada uno haga lo que quiera, pero sin mentir, yo mi conciencia la tenga muy tranquila», insistía la colaboradora de ‘Así es la vida’.

Pero además no dudaba en lanzar una seria advertencia al que dice que es su ‘hermano’. «Yo no voy a impedir que se siente, pero que no se crucen límites que no se deben cruzar porque entonces sí me enfadaré. Yo también podría decir porque también hemos vivido muchas cosas, si él lo quiere hacer yo no tengo nada que temer, solo que diga la verdad y deje a mi madre en paz», concluía.