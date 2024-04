Al Maestro Joao le piden mojarse entre Carmen Borrego y su hijo y vaya que si lo hace

Hace dos semanas que el hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, y su mujer, Paola Olmedo, abrieron la caja de los truenos al conceder una exclusiva atacando sin piedad a la colaboradora, a la que acusaban incluso de ser culpable de su separación. Ahora, el Maestro Joao ha sido el último en pronunciarse sobre el tema y no ha dudado en posicionarse en esta ‘guerra’ familiar.

Hay quien dice que José María está muy influenciado por su mujer, y que ha sido esta la que ha provocado la ruptura entre madre e hijo. Y, aunque Carmen Borrego confía en un acercamiento, parece ser que su nuera no está muy por la labor. El Maestro Joao es uno de los que piensa que Paola es quien ha comenzado la guerra. Así lo ha reconocido en declaraciones a Europa Press: «Yo, mi intuición me dice que sí, que ella es la que está detrás de todo esto, estoy seguro. Porque el hijo nunca ha tenido ese tipo de movidas así».

Lejos de quedarse ahí, el vidente ha atacado sin piedad a Paola Olmedo: «La nuera es que esa ya es incómoda de ver. O sea, la nuera ya te cae mal nada más de antes de conocerla. Y a mí me parece muy arisca, no me gusta, sinceramente». Por tal motivo manda todo su apoyo a Carmen Borrego, a la que recuerda que no tiene por qué aguantar ese tipo de comportamientos, aunque sea de su propio hijo.

El Maestro Joao manda todo su apoyo a Carmen Borrego

«Yo de Carmen Borrego y el hijo me pongo al lado de Carmen Borrego. Porque, además de ser amiga mía, creo que lleva razón. Y además no creo que porque sea su hijo tengas que aguantar que te pisoteen, que te digan, que te arrastren y que todo. No, al hijo se le dice ‘pues vete por ahí’ y punto, ya está», asegura el vidente.

Además, el Maestro Joao cree que Paola será una mera anécdota cuando la colaboradora y su hijo hagan las paces: «Paola será una chica que pasó por allí y que controlará nada más que la clave de su móvil. Punto y final».

En otro orden de cosas, el concursante de ‘Baila como puedas’ también habló de Isabel Pantoja, de la que dice ver enamorada: «Yo la veo un brillo de enamoramiento, sinceramente. No sé de quién ni de cómo, pero yo la veo brillo de enamoramiento. Ella es muy lista y lo mismo, está tirando tiros para otro lado para que no veamos para dónde».