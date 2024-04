Paola Olmedo alude de tal modo a Terelu y Carmen Borrego por lo que hicieron en ‘De Viernes’

Este viernes 12 de abril las hermanas Campos han sido dos de las protagonistas de ‘¡De viernes!’. Terelu ha sido la encargada de entrevistar a Carmen Borrego sobre la exclusiva que su hijo, José María Almoguera y la mujer de este, Paola Olmedo, hicieron en ‘Semana’ cargando contra ella

Y, aunque ambas han intentado ser diplomáticas, han acabado por estallar al enterarse de la reacción de Paola Olmedo al verlas en televisión. Patricia Cerezo, colaboradora del programa, les ha informado de lo que la joven ha dicho de ellas: «Paola está viendo la entrevista y dice ‘paso de esta gente. Ya he dicho lo que tenía que decir y no voy a entrar en ese juego'». «Pues ante esa contestación, no hay más preguntas todavía», se ha limitado a decir Carmen Borrego.

Mucho más dura se ha mostrado Terelu Campos, quien, indignada, le ha contestado: «¿Y quién es esta gente? ¿La madre de su marido? ¿La abuela de su hijo? ¿La tía abuela de su hijo? ¿Somos esa gente?». Tras una pausa publicitaria, la exconcursante de ‘Supervivientes 2024’ ha querido dirigirse a su todavía nuera: «El rencor no lleva a ningún lado. No he ido jamás contra ella y no voy a ir jamás contra ella. Si me he equivocado, pido disculpas».

Carmen Borrego: «Paola me tiene que aclarar que tiene en mi contra»

No obstante, ha reconocido que cree que tanto su hijo como su nuera se han confundido. Pese a esto, Carmen Borrego está dispuesta a retomar la relación: «En esta ocasión creo que son ellos los que se han equivocado, pero no pasa nada, las cosas se arreglan dialogando. Por mi parte puede haber una reconciliación, pero Paola me tiene que aclarar qué tiene en mi contra».

La colaboradora de ‘Así es la vida’ ha dejado claro qué es lo que más le dolería y que para ella supondría una ‘puñalada’: «Es mi hijo y lo querré siempre, y lo ayudaré siempre. Yo no voy a retirarse la mirada o el saludo a mi hijo si me lo cruzo por los pasillos de Telecinco y si lo hace él, yo me romperé por completo».

Carmen Borrego también ha querido dejar claro que, pese a su exposición mediática y la entereza que muestra, está pasando por uno de lo peores momento de su vida: “No estoy bien, estoy medicada y duermo muy mal por las noches. Mi hijo me ha roto el corazón». Además, cree que José María no es consciente de lo que ha hecho: «No me gusta oír a la gente destrozar a mi hijo, no voy a participar de eso. Yo sé que en ese momento él no está bien y creo que no ha valorado en lo que se ha metido. Creo que incluso se lo ha dicho a algunos compañeros, que cuando vio lo que se había publicado, se sintió muy mal».

Sobre qué pensaría María Teresa Campos: «Menos mal que está muerta»

Sobre qué pensaría su madre, María Teresa Campos, de todo esto, la colaboradora ha dicho a su hermana lo siguiente: «A lo mejor no entiende lo que digo, pero viendo todo esto que está ocurriendo menos mal que mamá está muerta. Mamá no habría entendido que el que ella consideraba el hombre de su vida hiciese esto, aunque tienes razón en que no habría pasado nada de esto si ella hubiese estado viva y sana».

Carmen Borrego también ha dejado claro que jamás ha filtrado información de la pareja a la prensa, y tan solo negoció la exclusiva de la boda, pero «no me llevé nada». De la noticia del embarazo de Paola, que ella misma anunció en una revista, la colaboradora ha explicado que todos sabían que ella iba a hacer esa entrevista, y que les dio parte del dinero de la exclusiva a José María y a Paola por Navidad: «Yo siempre he estado pendiente de lo que necesitaban y si he tenido que darles dinero se lo he dado. Y si me lo pidieran hoy, también se lo daría».

Ella confía en una futura reconciliación con su hijo: «Es que si creyera que no existe, yo no estaría aquí. Estaría completamente hundida. Todos nos podemos equivocar, no pasa nada, las cosas se hablan. Me gustaría que Paola me explicara qué le he hecho para que me odie tanto». «No es justo que a nadie le nieguen el papel de abuela. El tiempo que lo he ejercido lo he hecho con todo mi amor. Yo he estado pensando en mi nieto en ‘Supervivientes’. Esto es lo único que en este momento me puede romper», sentencia Carmen.