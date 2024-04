‘TardeAR’ pone sobre la mesa el dinero que Carmen Borrego pagó a su hijo por la exclusiva

Este miércoles, 10 de abril, en ‘TardeAR’ han analizado la segunda parte de la exclusiva que el hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, y su mujer, Paola Olmedo, concedieron a la revista ‘Semana’. En esta segunda parte la pareja (o expareja) han hablado de la polémica entrevista en exclusiva que la colaboradora dio a ‘Lecturas’ anunciando que iba a ser abuela.

En estas declaraciones del hijo y la nuera de Carmen Borrego, han explicado que el conflicto entre madre e hijo viene del dinero que la hermana de Terelu Campos se habría llevado de esa exclusiva hablando sobre ellos. Según Paola, el único dinero que cobraron fue cuando vendieron su boda. Algo que, según la colaboradora de ‘Así es la vida’, no es cierto.

La exconcursante de ‘Supervivientes 2024’ ha asegurado en diversos platós de televisión que ella dio dinero a su hijo tras esa exclusiva. Tras ver la segunda parte de la entrevista de José María y Paola en ‘Semana’, Luis Pliego, director de ‘Lecturas’, ha revelado en ‘TardeAR’ una información que, hasta el momento se había callado para proteger al joven.

Luis Pliego cuenta toda la verdad de la exclusiva de Carmen Borrego

El periodista ha explicado que el hijo de Carmen Borrego le llamó por teléfono: «Cuando sale la portada de Carmen anunciando que va a ser abuela, me llamó José María bastante enfadando diciendo: ‘No entiendo cómo no habéis parado este tema'». En ese momento, Luis Pliego le contó los motivos por los que esa entrevista salió a la luz: «Yo le expliqué lo que he explicado aquí, que su madre tenía un contrato con ‘Lecturas’. Que la noticia para nosotros era que Carmen iba a ser abuela, que a mí me era indiferente que ellos aparecieran en el reportaje o no. Y que por lo tanto no iba a parar el reportaje».

«Él sobre todo lo que quería comprobar es si su madre le había mentido… Él quería cotejar la versión, no confiaba en la madre», añadió el director de la citada revista. Acto seguido, Marisa Martín Blázquez revelaba en el programa presentado por Ana Rosa Quintaba que había hablado con Carmen Borrego para conocer de primera mano cuánto dinero le habría dado a su hijo tras la polémica exclusiva.

Este es el dinero que la colaboradora dio a su hijo de la exclusiva

«Ella le dio por navidades un dinero. Un regalo de esa parte de la exclusiva», ha comentado la colaboradora. Y, posteriormente, Marisa desvelaba la cifra exacta: «A mí me dicen que el dinero que le dio fueron 3.000 euros. Yo me he puesto en contacto con Carmen para comprobar esto y a mí me dice que no quiere seguir hablando del tema del dinero. Pero ella le dio en esa ocasión y que no ha sido la primera vez que le ha dado».

Sin embargo, Luis Pliego ha explicado que no le pagó tanto dinero a Carmen Borrego. «Entonces no era un dinero de mierda como ellos dijeron», ha soltado Miguel Ángel Nicolás. El director de ‘Lecturas’ ha asegurado que la cantidad que había dicho Marisa es una muy buena cifra: «Es un buen porcentaje de la cantidad total».