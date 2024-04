Rosa Benito le suelta a Carmen Borrego lo que nadie en su cara tras estafar en ‘Supervivientes’

Rosa Benito tuvo una conversación con Carmen Borrego en ‘De Viernes’, donde coincidieron la primera como colaboradora del debate de ‘Supervivientes’ y la segunda como invitada para hablar de toda la polémica en torno a su hijo José María y su nuera Paola.

Y en el intercambio de bloques, el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona quiso que la excuñada de Rocío Jurado le dijera a Carmen lo que pensaba de su cuestionado concurso, de donde tuvo que marcharse, supuestamente, por un problema de ansiedad.

Rosa Benito no se cortó un pelo y le expresó en su cara su opinión sin paños calientes. Su paso por Honduras ha sido decepcionante y una estafa para los espectadores y ella, como ganadora de la edición de 2011, estaba más que autorizada para valorarlo.

«Adaptarse cuesta porque es verdad que ‘Supervivientes‘ es duro pero hasta que no estás allí no te das cuenta lo que es, pero me hubiese encantado y creía que ibas a estar muchísimo más tiempo, que ibas a luchar muchísimo más, que ibas a demostrar que podías porque se puede, de verdad que se puede», sentenció la colaboradora de ‘De Viernes’.

«A lo mejor hubieras quedado mejor quedándote un poquito más que todo lo que estás viviendo ahora», le espetó sin cortapisas Rosa Benito en clara alusión a toda la tormenta mediática que se ha originado con el hijo y la nuera. «Esta semana he pensado incluso en volverme en algún momento», acertó a responder Carmen Borrego.

«Me hubiera gustado que hubieras hecho las pruebas, que hubieras aportado más cosas y yo te pregunto ¿te ha enseñado algo este concurso en esos 17 días que has estado?», prosiguió con dureza la exmujer de Amador Mohedano.

«Cuando estás allí no eres consciente de lo que aprendes y de lo que significa el concurso. Si yo hoy puedo estar aquí sentada, si yo puedo estar serena y no haberme vuelto loca es gracias a ‘Supervivientes'», le replicó Borrego.