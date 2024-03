Maestro Joao vaticina con rotundidad lo que va a pasar con Nebulossa en Eurovisión 2024

Quedan poco más de un mes para que Nebulossa nos representa en el Festival de Eurovisión 2024 con su tema ‘Zorra’. Será el próximo 11 de mayo cuando el grupo se suba al escenario de Malmö (Suecia) con el deseo de traerse el triunfo a España. Sin embargo, El Maestro Joao ya ha hecho su predicción sobre cómo quedarán.

El vidente, actual concursante de ‘Baila como puedas’, ha concedido una entrevista al portal FórmulaTV en la que habla de su paso por el concurso de TVE y de cómo cree que quedará Nebulossa en Eurovisión. El adivino, que comparte programa de baile con Lydia Lozano, reconoce que le encantaría verla Malmö con su famoso «chuminero» acompañando a Nebulossa y su ‘Zorra’.

Y no solo eso, sino que se postula para ir él también: «Yo defiendo tanto los derechos de la mujer…». Respecto a cómo quedaremos este año en el Festival de la canción, el Maestro Joao cree que «va a quedar muy bien, pero mal entendida. Pero no nos importa, si nos dan los puntos», reconoce, entre risas. No obstante, asegura que «veo buen rollo para los puntos de ‘Zorra». Además, deja claro que «somos España y estamos acostumbrados a romper barreras», por lo que es un defensor acérrimo del polémico hit.

El Maestro Joao reconoce que lo pasa «fatal» en ‘Baila como puedas’

Respecto a su paso por ‘Baila como puedas’, reconoce que «se pasa muy bien, pero también muy mal. Yo lo paso fatal». Y es que, hay tan buen rollo entre ambos, que cada vez que se va uno es un «dramón». Además, agradece la «gran diversidad» que hay en el programa, con chicas bailando con chicas y chicos con chicos: «Todo es tan natural y con una normalidad, que es lo que debe de ser, pero que no lo es. Los bailarines y bailarinas hacen mucho, porque son una generación que viene sin prejuicios… es una maravilla».

Sobre la competencia entre ‘Baila como puedas’ y ‘Bailando con las estrellas’, en Telecinco, el Maestro Joao cree que son dos espacios «distintos». «Yo lo que quiero es que el de Telecinco tenga mucho éxito, que haya éxito para todo el mundo que eso es lo bueno», confiesa.