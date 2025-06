Lydia Lozano desvela su rechazo a ir a 'Supervivientes' con un talón en blanco por esta línea roja

La última emisión de 'La familia de la tele' se convirtió en una ronda de confesiones entre sus colaboradores habituales, y Lydia Lozano sorprendió al explicar a la audiencia y a sus compañeros su aventura televisiva que pudo ser y jamás se dio. Así, la periodista relató con todo detalle la generosa oferta que recibió, en numerosas ocasiones, por parte de Mediaset España para orquestar su fichaje en 'Supervivientes', desvelando además el motivo de su rechazo.

La compañera de María Patiño, Belén Esteban no dudó en confesar durante su última tarde en La 1 la ilusión que le habría hecho poder haber participado en esta última entrega de 'Supervivientes', que coronó a Borja González como su flamante ganador este martes. "Siempre me lo proponían y me buscaban ellos", aseguró la periodista, rememorando sus años como colaboradora del grupo de Fuencarral.

"Están más pendientes de los de fuera que de los de dentro", señaló entonces Lydia Lozano, explicando a sus compañeros el principal problema que hubiese enfrentado al aceptar la aventura en el reality que produce actualmente Cuarzo TV. Como explicó durante la emisión final de 'La familia de la tele', temía porque su marido Charly acabase acaparando la atención del resto de programas de la cadena, convirtiéndose involuntariamente en un personaje conocido cuando su labor solo sería defenderla en plató.

Lydia Lozano: "Me pusieron un talón en blanco y dije que no" 😶#LaFamilia18J pic.twitter.com/egYpcHTyDV — La Familia de la Tele (@familiadelatele) June 18, 2025

Aún así, rechazar el viaje a los Cayos Cochinos no debió ser tarea fácil para la periodista. "Me pusieron delante un talón y me dijeron que pusiese la cantidad que quisiera", confesó Lozano, asegurando que prefirió velar por la intimidad de su entorno más cercano y continuar apareciendo en el programa como colaboradora de los distintos formatos semanales, en lugar de exponerse como concursante.

Lydia Lozano desveló esa suculenta negociación en un día triste para 'La familia de la tele', que tras mes y medio de emisiones tratando de hacerse un hueco entre los espectadores de la cadena pública, tiraron la toalla este miércoles y se despidieron para siempre. María Patiño y el resto de presentadores representaron una escena de momificación a modo de despedida, introduciéndose en unos sarcófagos para abandonar Prado del Rey hacia su nueva vida.