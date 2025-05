Lydia Lozano se desgarra al comunicar la enfermedad crónica que le han diagnosticado en TVE

'La familia de la tele' ha arrancado este lunes con Lydia Lozano completamente derrumbada antes de dar a conocer una triste noticia. Y es que la colaboradora ha confesado la enfermedad que le han diagnosticado y el problema que lleva padeciendo desde hace cinco años y por el que incluso tuvo que rechazar la oferta de participar en 'MasterChef Celebrity'.

"Fíjate que ayer estuvimos juntas y una vez más me doy cuenta de cuando una se centra en sí misma y no se da cuenta de como está la persona que tengo al lado que eres tú", empezaba diciéndole María Patiño. "El problema es que yo esto lo llevo pasando desde enero, pero lo que no sabéis es que yo llevo cinco años con este problema", relataba Lydia Lozano.

Tras ello, Lydia Lozano revelaba que este miércoles acudió al reumatólogo y conoció el alcance de su problema. "Parecerá una tontería pero para una persona tan independiente como yo que nunca pide que le ayuden para nada, que lo que más le gusta es conducir, pero ayer me diagnosticaron artritis reumatoide", confesaba la colaboradora completamente rota.

"Yo sigo haciendo mi vida normal, pero ayer que estuvimos haciendo una cosa para este programa no me pude ni abrochar los pantalones", proseguía contando. "Se lo he dicho al director, es alucinante la fortaleza de mi compañera que no fue solo la que más dio y que hoy me hayan dicho lo que llevas pasando cinco años que no tenía ni idea...", le cortaba María Patiño.

Todo esto le llega en un momento anímico muy malo pues hace tan solo unas semanas que su madre fallecía. "Se me cae todo de las manos, no puedo ni leer porque se me cae el libro, tengo unos dolores horrorosos y me da mucho pudor decirle a mi marido que me coja mis zapatos o me de algo", seguía contando Lydia reconociendo que está de bajón y por eso no se ha mostrado como es ella desde el arranque de 'La familia de la tele'. "Yo quiero seguir con mi vida pero es duro, es chungo, los dolores son horrorosos", añadía.

Las secuelas que sufre Lydia Lozano por culpa de la artritis

Tras ello, Lydia Lozano ha mostrado sus manos para que la audiencia pudiera comprobar su problema y ha relatado cómo le está afectando todo esto en su día a día al no poder ponerse el sujetador, no poderse peinar con lo que le gusta y que tras meses y años padeciéndolo ahora ha sabido de qué se trata y que va a seguir un tratamiento de cortisona.

Por si fuera poco, todo esto llega en un momento en el que Charly, su marido, sufre una ciática después de caerse al limpiar la piscina y que ella le tiene que ayudar porque apenas se puede mover. "Esto no lo tenía que haber contado, pero me creo que estoy en la barra de un bar", soltaba con cierta sorna.

Después, María Patiño ha querido saber por qué no les había dicho nada a sus compañeros y si era por vergüenza. "No, porque no me gusta estar pidiendo todo el rato ayuda, soy una persona muy independiente y por eso estoy rayada", le contestaba Lydia. "Soy una persona a la que le han operado tres veces de la espalda y a la semana siguiente estaba trabajando y no me he quejado. En esta santa casa en 'Bailando como puedas' me rompí y me operaron en mayo dos veces y en junio estaba en 'Mañaneros'. Decimos de los pies, pero las manos son muy importantes", añadía al confesar que tampoco puede conducir.

Al preguntarle por cómo ve el futuro, Lydia Lozano ha confesado que se ha planteado abandonar el barco. "Me lo he planteado pero digo bueno para estar viéndoos pues me quedo aquí", soltaba con una sonrisa. "Lydia este programa sin tu energía no es lo mismo, la necesitamos", le respondía Patiño.