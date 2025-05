El presidente de RTVE señala cuándo será oportuna la retirada de 'La Familia de la Tele' de la parrilla de La 1

José Pablo López, presidente de RTVE, ha comparecido este jueves 29 de mayo en la Comisión Mixta de control parlamentario de la Corporación. Allí se ha pronunciado sobre el futuro de 'La familia de la tele' tras las flojas audiencias cosechadas desde su estreno, y ha vuelto a retirar su confianza en el programa vespertino de La 1.

A la pregunta de Francisco Sierra Caballero, del Grupo Parlamentario SUMAR, sobre cómo valora la respuesta del público a un formato que consideran "impropio" para la radiotelevisión pública, López ha defendido que "estamos construyendo el canal para la mayoría social que queremos", como demostraría la subida global de La 1 en el año 2025, y ha lamentado que "hay mucha gente interesada en que a RTVE le vaya mal".

Además, ha puesto el ejemplo de 'Mañaneros': "Hace dos años y medio, cuando estaba de Director de contenidos, pusimos en marcha 'Mañaneros'. Ese programa, que tenía unos objetivos de audiencias, ha tardado dos años y medio en ser líder. Y hemos tenido que ir haciendo ajustes hasta que hemos llegado a la situación actual en la que ha liderado algunas mañanas. Eso no lo hemos construido en tres tardes, necesitamos tiempo. Pero es muy difícil construirlo cuando se mide bajo el ataque permanente por intereses que no tienen que ver absolutamente nada con la televisión pública".

José Pablo López pide "paciencia" con 'La familia de la tele'

Por eso, José Pablo López pide paciencia con 'La familia de la tele': "Soy conocido en el sector por tener poca paciencia con los programas, pero eso no es cierto. Necesito convencerme de que el programa no tiene ninguna posibilidad de remontar en audiencias, pero esa convicción yo no la tengo a día de hoy. A lo mejor la tengo dentro de un mes pero, en este momento no la tengo".

Carina Mejías Sánchez, del Grupo Parlamentario Vox, le ha hecho una pregunta similar a la de SUMAR. Ante ella, el director de RTVE ha defendido la misma postura, sacando un lado positivo a las audiencias del magacín: "El primer tramo de 'La familia de la tele' está en 7,4% de cuota y el segundo en un 6,5%. A pesar de eso, la tarde ha subido al 10% por el buen comportamiento de las series".

"Nos hemos equivocado con muchos programas", reconoce López

"En la TV pública, nosotros nunca vamos a poner una línea roja con quiénes, sino con el qué. Prefiero equivocarme a no intentarlo. La mejor forma de no ser criticado es no decir nada, no hacer nada y no ser nadie. Ese es el objetivo que muchos tienen en este país para la TV pública, y yo estoy trabajando para que sea lo contrario. Nos podemos equivocar, nos hemos equivocado con muchos programas no sólo ahora, y no pasa nada porque se corrige", ha insistido José Pablo López.

Por eso vuelve a dejar claro que "cuando yo tenga el convencimiento profesional, no el convencimiento político ni la presión por parte de determinados medios de comunicación que tienen clarísimos intereses en que a la televisión pública le vaya mal, de que el programa no da más de sí, no tengo ninguna duda de que lo retiraré de la parrilla. Pero me va a permitir que gestione la parrilla de la TV pública con criterios profesionales, que es lo que estamos haciendo. El debate es sano, todo esto enriquece, lo que no enriquecen son las campañas", ha sentenciado.