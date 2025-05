Adela González critica a Melody desde 'Mañaneros 360' y para ello da eco a lo que muchos sostienen

Adela González ha tirado de las orejas a Melody en directo en 'Mañaneros 360' por la falta de autocrítica y el exceso de soberbia que destiló en la rueda de prensa que la cantante ofreció ayer ante más de un centenar de medios de comunicación.

"Ayer era el gran día. Tras una semana de descanso y de reconectar con la familia, Melody volvía a RTVE para contestar a todo y a todos. Vimos a una Melody orgullosa de su paso por Eurovisión", ha introducido la presentadora, dando paso un vídeo resumen de la comparecencia.

Y en esa pieza se han recogido los dardos de Melody a RTVE y la organización por la puesta en escena, punto de fricción entre la sevillana y el ente público. "No estoy de acuerdo con algunas cosas", reiteró en varias ocasiones, señalando discrepancias en el proceso hasta llegar a Eurovisión. "Yo personalmente hubiese hecho una puesta en escena mucho más potente", verbalizó sin rodeos.

Además, cuando fue interpelada para que se mojara sobre la polémica de Israel en el certamen, Melody aseguró que no se iba a meter en política por exigencias del contrato. "Se me exige por contrato no hacer comentarios políticos", declaró la artista.

Sin embargo, RTVE la desmintió a golpe de comunicado asegurando que son las normas de la UER, la organización de Eurovisión, las que establecen que las canciones, y solo las canciones, no deben incluir contenido político, pero que "en ningún momento se ha prohibido a la representante hacer comentarios políticos".

Este comunicado ha sido suscrito por Adela González en 'Mañaneros 360', haciendo hincapié en que Melody no dijo la verdad con esa afirmación: "De hecho, el año pasado, obligaron a la cantante de Israel a cambiar la canción, pero en ningún momento se prohíbe que las personas, los cantantes, puedan hacer las declaraciones que consideren oportunas".

Acto seguido, la periodista ha lanzado un dardazo a la cantante por echar balones fuera y no asumir responsabilidades: "Un poquito de autocrítica sí que se le echó en falta y eso lo dijeron muchas de las personas que estuvieron allí en esa rueda de prensa".