Melody, acorralada por el señalamiento de 'La familia de la tele': destapan su 'plan oculto' después de Eurovisión

Parece que RTVE ha decidido entrar en una guerra abierta con Melody después de las críticas que lanzó la artista en la rueda de prensa del lunes y sus ataques a David Broncano. Así, después de que el presentador de 'La Revuelta' se mostrara muy duro con la sevillana, este miércoles ha sido 'La familia de la tele' la que ha seguido señalando a la representante española en Eurovisión 2025.

Así, 'La familia de la tele' arrancaba con un vídeo en el que ponía de relieve como Melody utilizó la salud mental para atacar a 'La Revuelta' al defender el motivo por el que decidió apartarse una semana y cancelar toda su agenda con TVE, incluida su participación en el programa de David Broncano.

"Lo habíamos avisado, Melody no ha sido completamente sincera. Ha llegado una información, delicada, comprometida que afecta directamente a Melody. Estamos hablando que según lo que ha llegado a este programa, Melody tenía un plan oculto desde antes de viajar a Basilea. Estoy hablando completamente en serio, incluso antes de viajar a Basilea, ella ya sabía lo que quería hacer. Había cerrado su participación en un programa de una cadena privada para el lunes 19 de mayo, dos días después de interpretar 'Esa Diva' en Suiza", empezaba diciendo María Patiño.

"Ahora, parece que se entiende su estrategia al aguardar silencio ante los medios, desaparecer de la delegación española, y aunque nos cueste ahora se entiende por qué no acudió a 'La Revuelta' de Broncano. Hasta ahora solo habíamos visto la puntita del iceberg, pero esta tarde nos vamos a meter de lleno en el plan oculto de Melody", añadía la presentadora de 'La familia de la tele'.

Justo después, se ofrecía el vídeo que analizaba y destapaba todo ese plan. "Una fuente que ha contactado con este programa nos asegura que Melody no se ausentó por razones familiares sino que siguió paso a paso un plan oculto para relanzar su carrera a espaldas de TVE. Cuando Melody gana el Benidorm Fest empieza a mover sus hilos, es la oportunidad de sacar un rédito económico. Antes de ir a Basilea y de saber su posición, Melody se habría puesto en contacto con 'El Hormiguero' y habría cerrado con ellos su primera entrevista con ellos en televisión tras Eurovisión y habría apalabrado su participación en un programa de retos de la misma productora", destacaba la voz en off.

'La familia de la tele' señala a Melody y su padre con su plan oculto

Asimismo, según 'La familia de la tele' en este plan oculto de Melody habría dos personas que estarían detrás de todo. "Melody sigue las directrices de dos grupos liderados por dos personas que manejan los hilos. El Grupo 1 es la familia liderado por Lorenzo Ruiz, su padre, que quiere aprovechar la ola mediática y cuyo objetivo es el dinero rápido. Lorenzo es el que estaría negociando entrevistas en otras cadenas centradas en su vida personal con un caché superior a 100.000 euros. Y el grupo 2 estaría liderado por Paco Martínez, su representante, que considera que aliarse con una productora audiovisual fuera de RTVE es lo que generará más beneficios con continuidad", proseguían diciendo.

Tras ello, Raúl Rodríguez exponía que el equipo de 'El Hormiguero' trabaja con mucha antelación a la hora de cerrar las entrevistas y que encajaría el hecho de que la fecha con Melody se cerrara antes de Eurovisión. "Es algo que se cerró antes seguro", defendía. Mientras que Belén Esteban aseguraba que a ella le decían que no había nada preparado.

"A mí me desmienten que lo tuviese preparado con antelación, es más ella iba a ir este viernes a un programa que yo sé que ayer quedó con una persona clave de Telecinco y me llama la atención porque todos dábamos por hecho de que iba a ir a 'De Viernes' y me llama la atención que vaya a 'El Hormiguero'", comentaba la colaboradora de 'La familia de la tele'.