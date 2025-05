Jugada maestra de Pablo Motos a Broncano: le arrebata la entrevista de Melody tras su veto a 'La Revuelta'

Pablo Motos interrumpió su entrevista a Luke Evans de este martes en 'El Hormiguero' para anunciar una de las entrevistas más codiciadas de las últimas semanas. Melody acudirá al espacio de Antena 3 el próximo miércoles 4 de junio tras sus controvertidas declaraciones sobre su experiencia en Eurovisión. Después de confirmar durante la rueda de prensa de RTVE su veto a 'La Revuelta' por las burlas que recibió por parte de David Broncano, la sevillana ha acudido directamente a la competencia.

"Voy a ir a los programas en los que a mí se me respete y me den mi sitio como artista", anunció la intérprete de 'Esa diva' este lunes durante la convocatorias de medios en Prado del Rey. Y parece que 'El Hormiguero' es ese espacio televisivo en el que la de Dos Hermanas se siente completamente en sintonía, al contrario que en el espacio de La 1.

Melody visitará 'El Hormiguero' el próximo miércoles tras confirmar su veto a 'La Revuelta'

Sobre si retomaría su cancelada entrevista en 'La Revuelta', que debía haberse producido el pasado lunes tras la gran final de Eurovisión, Melody fue clara."Puedo estar abierta siempre a unas disculpas, porque como persona entiendo que todos nos podemos equivocar, yo la primera. Pero eso tiene que llegar", explicó la intérprete. Sin embargo, esas disculpas no han llegado a producirse.

💥 @TheRealLukevans canta “Esa diva” con Pablo Motos a la guitarra y nos dan la EXCLUSIVA de que el miércoles que viene estará @soyyomelody en El Hormiguero #LukeEvansEH pic.twitter.com/ivPP4r287Z — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 27, 2025

"La respuesta es rápida: Melody, no nos vamos a disculpar", ha sentenciado David Broncano este mismo martes en 'La Revuelta', mientras Pablo Motos ha confirmado al ritmo de 'Esa diva' la visita de la representante de España en Eurovisión el próximo miércoles 4 de junio a las 21:50 horas. "Que diga que nosotros hemos dicho todo esto y que estamos con la salud mental… Entonces, utilizar esa carta cuando algo te molesta o porque te has picado porque estás frustrada porque no has quedado en Eurovisión como querías…", sentenció el humorista, echando por tierra los reproches de la cantante.

Sin embargo, David Broncano terminó su alegato dejando la puerta abierta a Melody. "Estás invitada a venir, hablamos después tranquilamente y te vienes cuando quieras", sugirió el humorista. Sin embargo, parece que la de Dos Hermanas ha optado por recurrir al gran rival del espacio de La 1, que por primera podrá presumir de haber recibido a un invitado antes que 'El Hormiguero', ya que la intérprete acudió a 'La Revuelta' nada más hacerse con la victoria del Benidorm Fest.