Un espectador de 'El Hormiguero' se lleva los seis mil euros de la tarjeta e insulta a un Pablo Motos estupefacto

Las llamadas de Pablo Motos a los espectadores de 'El Hormiguero' para regalarles los 6.000 euros de la tarjeta del programa nos dejan momentos tan surrealistas como el que se ha vivido este jueves 22 de mayo. Las invitadas de la noche, Eva Ugarte y Megan Montaner eran las encargadas de hacer la pregunta a un espectador llamado al azar.

"¿Tienes una tela cerca para comprobar que no te mentimos? ¿Nos crees?", preguntaban las actrices, mientras la persona al otro lado de la línea se acercaba a una televisión para comprobar si la llamada era cierta. "Espérate que voy a poner la tele", dijo este espectador. Una vez la encendió, el hombre les espetó: "Tengo 'El Hormiguero' puesto y te estás riendo de mí".

Al comprobar que realmente no estaba viendo la pequeña pantalla, Pablo Motos le pidió que pusiese Antena 3. "¡Venga 'ponlo, ponlo, guapo', que pareces Pablo Motos!", exclamó el hombre al creerse víctima de una broma. "¡No te rías de mí, capullo!", soltó, sin pelos en la lengua, provocando la estupefacción de las actrices y del presentador, que no daban crédito. "¡Has perdido los 6.000 euros por no confiar!", le decían ellas.

Finalmente el hombre gana los 6000 euros tras llamar "capullo" a Pablo Motos

Sin embargo, en lugar de querer cambiar de número y llamar a otra persona al azar, el comunicador valenciano propuso volver a llamar al mismo teléfono. El hombre, de nombre Paco, cogió nuevamente el aparato y finalmente respondió a la mítica pregunta: "¿Sabe usted qué es lo que quiero?". Tras unos segundos de silencio que se hicieron eternos, el espectador contestó correctamente. Tras hacerse con el premio de los 6.000 euros, Paco reconoció ser un espectador habitual del programa de Antena 3: "¿Qué voy a decir? Que lo veo todos los días".

Megan Montaner y Eva Ugarte acudieron a 'El Hormiguero' a presentar su nueva película, 'La buena suerte'. Durante la entrevista con Pablo Motos, las invitadas compartieron algunas anécdotas del rodaje, y también hablaron de las profesiones que desempeñaron antes de ser actrices. Así, Montaner desveló que fue camarera y que su primer contacto con la televisión fue detrás de las cámaras, como maquilladora.