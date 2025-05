Ramón García pilla desprevenido a Broncano con este dardo directo a Pablo Motos y 'El Hormiguero': "Yo lo hacía primero"

Ramón García aterrizó en 'La Revuelta' este jueves por primera vez para anticipar el estreno del 'Grand Prix' este verano. Sin embargo, el presentador no tardó en compartir con David Broncano alguna que otra anécdota de 'En compañía', su programa en Castilla-La Mancha Media. Fue justo en ese momento cuando el mítico rostro de TVE sorprendió al humorista con un inesperado dardo a Pablo Motos.

Nada más llegar, el rostro histórico del 'Grand Prix' adelantó a Broncano algunos de los regalos con los que le iba a sorprender durante su visita, los primeros eran un plato de marmitako casero cocinado por él y un plato de jamón. Fue entonces cuando el comunicador aprovechó para hacer un guiño a su espacio en la televisión manchega.

Ramón García advierte sobre un detalle de 'El Hormiguero' que proviene de 'En compañía', su programa en Castilla-La Mancha

"Me tienes que decir la frase que dicen en mi programa cuando lo estoy regalando", comenzó adelantando Ramón García mientras David Broncano ponía cara de confusión. "¿La tarjeta de 'El Hormiguero?", preguntó entre risas el presentador entre risas haciendo referencia al espacio rival conducido por Pablo Motos.

Ramón García, historia de la televisión. Imposible no quererle.



🔔🍇 Ha presentado las Campanadas un total de 20 veces. También el Qué apostamos y el Grand Prix. Ha estado presente en todas las casas de España toda la vida. De las personas más queridas 👏🏻 pic.twitter.com/wk3ZUvoA9Z — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 15, 2025

Fue entonces cuando el invitado de este jueves cambió el gesto. "¿Tú sabes que eso lo hacía yo primero?", sentenció el comunicador, advirtiendo a la audiencia sobre el origen de ese concepto y quién lo había puesto en práctica antes en televisión. "Este mes, el día 30 hago 9 años de programa, llevo casi 2.300 emisiones", añadió el de Bilbao, insistiendo en que lo había comenzado a hacer en su programa mucho antes que Pablo Motos con su tarjeta OpenBank.

"Decidle la frase que me tiene que decir para que se lo de", insistió Ramón García para comprobar si alguno de los insistentes conocía de qué frase se trataba. Fue entonces cuando varias personas corearon de fondo "¡Ramón regálame el jamón!". Y más tarde, el presentador no dudó en felicitar al humorista y su compañera por la retransmisión de las Campanadas en TVE, de las cuales les cedió el relevo en diciembre.

"Yo lo vi con vosotros, y enhorabuena porque estuvisteis fantásticos", comenzó asegurando el vasco. "Las haga o no las haga las he visto siempre en televisión española, por eso parece que llevo ahí toda la vida. Les he dado 20 años", aclaró entonces. "Me reí mucho, pero te vi subido en el tejado y dije 'ay se va a hostiar'. Siempre me lo he pasado muy bien, estar una vez ahí es un privilegio, estar 20 es un milagro", terminó asegurando.