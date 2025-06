Alejandro Nieto se va de la lengua y desmonta así la victoria de Borja González en 'Supervivientes 2025'

Alejandro Nieto, uno de los recientes ganadores de 'Supervivientes', ha sido durísimo al reaccionar a la victoria de Borja González en la edición 2025. El gaditano dice abiertamente que no es un ganador justo al no haber dado la talla ni como creador de contenido ni como superviviente.

"Lo siento en el alma. Borja me parece un tío que como amigo me lo llevo al fin del mundo, vamos. Me parece un tío con valores, respetuoso, luchador y una buena persona con un gran corazón, pero como mejor superviviente no. ¡Lo siento, pero no!", exclama.

Alejandro Nieto no se frena ahí en su cruda opinión sobre el resultado de la gran final de 'Supervivientes 2025': "Borja no ha sido el mejor superviviente en playa, ni pescador, ni ha hecho fuego, ni muchas cosas que importan en lo que es supervivencia". Así, hace un retrato demoledor del valenciano.

Sobre el contenido aportado al reality, una parta también fundamental del mítico concurso, subraya que "excepto cuatro momentos, que si el día del padre, la visita de la mujer y cuatro cosas más, no ha dado contenido". Y para rematar, Alejandro Nieto también tira por tierra a Borja González en las pruebas.

"En tema pruebas sí ha sido un luchador, pero no ha sido bueno en todas las pruebas, había gente como Escassi mucho mejor y en la final se ha visto reflejado", asevera sin titubeos, poniendo valor la arrasada de Álvaro en las pruebas finales de 'Supervivientes 2025'.

Finalmente, tras su demoledor pronunciamiento, Alejandro Nieto da la enhorabuena a Borja y le ha recordado con sorna que no podrá disfrutar del premio de 200.000 euros de forma íntegra porque un gran pellizco se la queda Hacienda: "Disfrútalo y guarda 80.000 euros para nuestro querido país".