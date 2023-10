Terelu y Carmen Borrego mandan una carta a Gustavo en ‘GH VIP’, él la rechaza y este es el motivo

Desde que entrase a concursar en ‘GH VIP‘, Gustavo Guillermo ha estado en la picota mediática por su relación con las Campos. En un primer momento, muchos apuntaron a que la entrada del exchófer de María Teresa al reality había mermado su relación con Terelu y Carmen. Nada más lejos de la realidad puesto que las dos han participado en un regalo que sorprendentemente Gustavo ha rechazado.

Se trata de una carta que el reality le ha ofrecido a Gustavo a cambio de restar una suculenta cantidad de dinero al premio final, concretamente mil euros. Una problemática que le ha puesto en la cuerda floja al concursante. A pesar de ello, Gustavo se ha mantenido fiel a sus principios y ha preferido negarse a recibir dicha misiva.

«Sois unos fenómenos, sois cracks, pero yo no quiero tocar ese premio y lo que me vayan a decir en la carta me lo dirán dentro de una semana o en dos meses. Yo no quiero coger nada de ese premio porque no es mío y es de mis compañeros. Te lo agradezco de corazón», ha compartido. Al mismo tiempo, Gustavo ha negado haber llegado a algún acuerdo con sus compañeros para negarse a jugar: «Me muero por leerlo, pero sé que el amor de Ainhoa o de Terelu o Carmen, que son como mis hermanas, es incondicional».

El contenido de la carta a Gustavo íntegro

A pesar de no haber querido recibir la carta, ‘GH VIP’ ha compartido los extractos que tanto Carmen Borrego como Terelu Campos le han escrito a Gustavo Guillermo. La encargada de leerlos ha sido Belén Rodríguez, quien ha dado a conocer en primer lugar los párrafos escritos por la benjamina del clan Campos. «Hola Gusanito. Quiero felicitarte y mandarte todo mi apoyo. Lo estás haciendo muy bien, me gustaría que fueras más tú y saques tu humor. Como compañero no lo puedes estar haciendo mejor. Sé fuerte y nos vemos en la final».

Acto seguido, la colaboradora ha leído la parte de Terelu Campos que comienza diciendo: «Querido Gus, muchísimas felicidades en tu 53 cumpleaños. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Cuántas cosas y momentos hemos vivido juntos. Tú tenías pelo y yo pesaba 45 kilos». De igual manera, Terelu ha proseguido con su felicitación a Gustavo recordando el reciente fallecimiento de su madre: «Hemos pasado días muy difíciles desde la muerte de mamá y se te ha echado de menos en muchos momentos, especialmente cuando tuvimos que entrar en su casa. ¡Qué tristeza y qué dolor! Me alegré mucho cuando te salvaron esta semana».

En la misma línea, la felicitación de Terelu continuaba de la siguiente forma: «Quédate tranquilo que todo está en orden y tu comportamiento es intachable. Deseo que a pesar de no estar con tu gente pases un bonito día de cumpleaños. ¡Ah! Y cuando salgas ya me tienes que invitar a una exquisita comida en un pedazo de restaurante. Cuídate mucho. Te quiero y sé que tú a mí también».