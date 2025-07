Olga Moreno se revuelve contra María Patiño por su sorprendente viraje: "A esa persona..."

Olga Moreno ha estallado en sus redes sociales contra María Patiño después de que ésta llevase a cabo un movimiento de lo más inesperado teniendo en cuenta su pasado marcado por los enfrentamientos. La que fue presentadora de 'La familia de la tele' sorprendía esta semana siguiendo a la ex de Antonio David Flores en Instagram. Un intento de acercamiento que la sevillana no ha tardado en condenar.

Tras la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' en Telecinco, tanto María Patiño como otros rostros del antiguo 'Sálvame' adoptaron una actitud muy crítica con el ex de Rocío Carrasco y su entonces pareja, que entraría de lleno en el centro de la polémica. Eventualmente, el debate que rodeaba la historia de maltrato y abusos narrada por la hija de Rocío Jurado abandonó Mediaset, con vetos y acciones legales de por medio.

Olga Moreno lanza una seria advertencia a María Patiño después de que le siga en Instagram

"Cada día me sorprendo más, o entiendo muchas cosas. Nunca suelo hacer ninguna historia hablando de mi vida privada pero me ha sorprendido muchísimo", comenzó explicando Olga Moreno en sus historias de Instagram de este jueves al comprobar que María Patiño la había seguido en la plataforma y había interactuado con su contenido.

María Patiño, que no dudó en difamar y vejar a Olga Moreno para no perder su silla en 'Sálvame', ha reculado y ha sido pillada siguiéndola en Instagram y dando like a una de sus publicaciones. Al verse descubierta, la ha dejado de seguir 😏😂

El zasca de Olga 🤭👏🏻👏🏻#MariaPatiño… pic.twitter.com/enFFHstqsO — Maryna Barcelona (@MarynaBarcelona) July 17, 2025

Así, la ganadora de 'Supervivientes All Stars' recordó a todos sus seguidores la serie de acusaciones que recibió por parte de la presentadora y sus compañeros de 'Sálvame' durante el punto álgido de la polémica con su expareja. "Una persona que me llama 'cómplice de violencia vicaria' que me de a seguir... Que le de me gusta a una historia mía... No lo entiendo", insistió la sevillana.

"A esa persona le pediría que no me siga, no hay necesidad. Pero bueno, es una cosa que me ha dejado un poco en shock, no he entendido nada. Pero así es la vida", terminó pidiendo Olga Moreno ante sus más de 120.000 seguidores en la red social, lanzando un mensaje directo a María Patiño a través del cuál rechaza de lleno cualquier tipo de acercamiento tras todo lo sucedido en los platós de Mediaset.

Cabe destacar que, justo después de que la ex de Antonio David Flores lanzase su comunicado sobre lo ocurrido y las redes se hiciesen eco sobre el inesperado movimiento de la presentadora, María Patiño dejó de seguir rápidamente a la televisiva. Por el momento, la que fue conductora de 'Ni que fuéramos' no se ha pronunciado en ninguna de sus redes para contestar a la tajante advertencia de Moreno.