Carmen Borrego se harta de Antonio Montero en ‘Así es la vida’: «Estoy hasta los cojones»

Como era de esperar, la explosiva entrevista de Edmundo Arrocet en la revista Diez Minutos está generando mucha polémica entre las Campos. Después de que este martes, Carmen Borrego llamara a ‘TardeAR’ para advertir con demandas a todo aquel que difame el nombre de su madre, este miércoles la colaboradora explotaba contra Antonio Montero en ‘Así es la vida’ después de intentar defender lo que había hecho el humorista.

Tras escuchar un breve resumen de la entrevista de Edmundo Arrocet en el que aseveraba que todo lo que está pasando con las Campos a «Teresita le daría vergüenza», Carmen Borrego no se podía contener. «Antes de que hablen mis compañeros solo le voy a contestar una cosa, vergüenza le darías tú a mi madre», soltaba la colaboradora.

Por su parte, Alejandra Rubio destacaba que a ella le parecía la entrevista más dura que ha dado Edmundo y que había cruzado una línea roja. «Es totalmente innecesario», recalcaba. Antonio Montero defendía que Edmundo es «un daño colateral de la actitud de las hijas de Teresa en relación toda esta historia».

Carmen Borrego explota contra Antonio Montero: «Hasta los cojones del cinismo»

«Alrededor del entorno a las famosas hay mucha gente y aquí se apunta hasta la ex amiga, la amante del otro y todo esto se convierte en un fucking show, él está hablando un 10% de lo que sabe que es un 10% del total de lo que sabe Gustavo», insistía el colaborador comparando a Edmundo con Gustavo Guillermo.

«La vida de las Campos en la televisión interesa a todo el mundo e interesa a los programas. De este señor no hablaríamos si no les interesa a las personas», sentenciaba el colaborador. Algo que provocaba que tanto Alejandra Rubio como José Antonio Avilés se echaran encima de él por lo que estaba diciendo. «Es que estás hablando de mi vida y mi familia», le reprochaba Alejandra. «Pero estás aquí», le replicaba Antonio. «Y tú también estás aquí para hablar de mi familia», espetaba indignada Carmen Borrego.

«Vamos a dejar el cinismo fuera, vamos a dejar de ser cínicos. Estoy hasta los cojones del cinismo que tenéis todos. Criticáis pero aquí estáis chupando del bote, vosotros también que no pertenecéis a esta familia. Ya está bien de chupar del bote y del discurso de cinismo. Estoy harta, eres un cínico«, explotaba Borrego contra Antonio Montero. «Yo cinismo cero, eres tú la que dices que tienes los derechos de tu madre que es ridículo porque es un personaje que conoce toda España», le replicaba el colaborador.

Carmen Borrego contesta alto y claro a Edmundo Arrocet

Después, Carmen Borrego volvía a cargar duramente contra Edmundo Arrocet. «Yo estoy muy cansada, estoy viviendo al filo de lo que puede vivir cualquier ser humano. Estoy cansada de que las personas al amparo de que una familia que les ha abierto las puertas de su casa, que mi madre le dio su corazón, se enamoró de él, y a ese amparo no se puede destrozar a una familia y difamar a una familia, no se puede difamar el nombre de mi madre y no se puede mentir. Decir que mi madre ha echado a alguien de casa es difamar, decir que echó a mi hijo es mentir«, recalcaba la colaboradora.

«Cañones a mi persona, dejemos a mi familia, dejemos a mi madre que está muerta y no se puede defender, dejemos a mi hijo que ha cometido un error. Yo por respeto a mi madre y a su familia me callo muchas cosas», sentenciaba Carmen Borrego en ‘Así es la vida’.

«El único error que cometió mi madre fue enamorarse de este señor y nosotras el único error que cometimos fue respetar a mi madre y lo seguiremos haciendo», añadía Borrego. «De todo lo que se ha escuchado se ve el odio, la manipulación, las mentiras. Este señor fue pareja de mi madre y a mí me da mucha pena que alguien a quien mi madre quiso tanto haga esto que está haciendo», aseveraba.

«Dice que nosotros hacemos fucking show por dinero, ¿y usted que hace caballero? Para criticar mi madre me enseñó que había que predicar con el ejemplo y este señor no predica con el ejemplo», concluía Carmen Borrego completamente sobrepasada.