Todo ‘Así es la vida’ se echa encima de Antonio Montero por lo aseverado de Carmen Borrego

Antonio Montero se ha rebelado en ‘Así es la vida‘, harto de escuchar que se diga que José María Almoguera ha destrozado a Carmen Borrego y que la colaboradora está devastada. Y sus palabras han provocado que todos sus compañeros del programa y el presentador, César Muñoz, se hayan echado encima de él.

«Me niego a decir que Carmen está destrozada. No está destrozada ni su hijo la ha destrozado. Su hijo ha criticado la manera que tiene de trabajar con la prensa a costa de la intimidad, no solo de ella, sino de los que le rodean y lo ha demostrado hablando de un embarazo que no le correspondía», ha sentenciado el tertuliano.

«Yo ayer la vi sonriente en la gala de ‘Supervivientes’ y yo no la veo una mujer destrozada. A mi decir que está devastada me parece muy exagerado porque, de hecho, esta noche se va a sentar en ‘De Viernes’ con Terelu para la misma movida. La gente devastada no está en la televisión», ha proseguido Antonio Montero sin piedad.

«Me parece feísimo que digas que porque está en una gala no está mal y está esta noche en ‘De Viernes’ porque lo tenía firmado antes de irse a la isla. Me parece tan feo tu comentario… Carmen estaba anoche trabajando, estaba a gusto y entre amigos y estaba bien», le ha replicado Almudena del Pozo.

«Te recuerdo que se ha tenido que venir del concurso en el que estaba porque unos médicos han dicho que era mejor que no participara y, sin embargo, sí le pueden permitir que esté en un plató», ha llegado a soltar Antonio Montero, cuestionando la veracidad del parte médico que prescribió la salida de Carmen Borrego de ‘Supervivientes’.

«Me parece de muy mala baba. ¿Qué quieres, que vaya llorando por las esquinas?», le ha confrontado Makoke. «Carmen anoche estaba trabajando. Nosotros por los problemas que tengamos en casa o en otro sitio estamos aquí e intentamos poner siempre nuestra mejor cara. Esto es un trabajo y hay que hacer de tripas corazón a veces», ha intervenido también el presentador de ‘Así es la vida’, César Muñoz.

«Antonio, igual se te olvida que cualquier concursante que salga de la isla tiene unas obligaciones por contrato para las galas y ella va porque está obligada a cumplir con su contrato», le ha rebatido también Jorge Pérez, dejando a Antonio Montero sin argumentos.

«¿Tú qué sabes cómo está Carmen? Me hace mucha gracia que tú sabes que Carmen no está destruida ni devastada, pero sí sabes que José sí está profundamente arrepentido. Yo imagino que tú en tu vida habrás pasado por momentos duros y has estado trabajando aquí y dando la cara. Entonces, ¿quién eres tú para juzgar a Carmen y lo deprimida o no deprimida que está?», le ha encarado también Gema Fernández.