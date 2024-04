Carmen Borrego corta ‘TardeAR’ tras lo difundido y advierte: «No lo voy a consentir»

Este martes, ‘TardeAR’ arrancaba cebando que iban a dar en exclusiva una noticia sobre que una de las Capos había echado de su casa a José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego. A lo largo de la tarde, Miguel Ángel Nicolás iba descartando a cada una de las miembros de la familia hasta desvelar que quién había echado de su casa a su nieto había sido María Teresa Campos.

El encargado de dar esta información ha sido Edmundo Arrocet, que este miércoles dará una exclusiva a la revista Diez Minutos con una entrevista de unas diez páginas. Según el humorista y quien fuera pareja de María Teresa Campos durante seis años, la presentadora echó a su nieto de su casa cuando vivía allí con su pareja.

Según Edmundo la novia de José María no tenía buenos hábitos y a partir de ahí comenzaron los problemas hasta que María Teresa decidió que el hijo de Carmen Borrego se fuera de la casa por petición de su propia hija y que quizás aquí estaría el origen de los problemas entre madre e hijo.

Pero más allá de todo esto, Edmundo Arrocet habla en su entrevista de la convivencia con Carmen Borrego, cuestiones sobre su ex marido e incluso sobre Gustavo. «Se ha abierto la caja de los truenos y nos faltaba Bigote como artista invitado», aseveraba Ana Rosa Quintana al enterarse de todos los titulares de Edmundo en su entrevista.

Carmen Borrego llama indignada a ‘TardeAR’ y termina colgando

Justo después, Carmen Borrego llamaba indignada a Leticia Requejo y pedía entrar en directo después de ver como se estaba dando una información sobre su hijo y su madre que era falsa. «Buenas tardes. Quien conoce a mi madre sabe que mi madre no ha echado ni a un empleado. Ya está bien de difamar«, soltaba de primeras la colaboradora de ‘Así es la vida’.

«Recuerdo que mi hermana y yo tenemos los derechos de imagen de mi madre y que será demandado todo aquel que difame a mi madre. No tengo nada más que decir», advertía Borrego. «No tengo nada más que decir Leticia, todo aquel que difame a mi madre será demandado», insistía ella. «O sea Bigote», apostillaba Ana Rosa.

«No se puede destrozar a una familia, incluida a una persona que desgraciadamente está fallecida y no se puede defender. Este señor no es del clan Campos desde hace muchos años, este señor no está en nuestras vidas y no tiene licencia para inventarse cada cosa que quiera decir. Este señor ya tendría que estar demandado pero como no tiene domicilio no hay donde mandarle la demanda», añadía. 3

«No voy a consentir que nadie difame ni a mi hijo ni a mi madre, mi hijo se tendrá que defender, pero a mi madre la defiendo yo. Se acabó el juego y el daño a la familia Campos que llevamos toda la vida trabajando de manera honrada. No lo voy a consentir, quien difame a mi madre será demandado. Muchas gracias y buenas tardes», sentenciaba colgando el teléfono a ‘TardeAR’ cuando Leticia Requejo le iba a hacer una pregunta.