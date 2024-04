Xavier Sardá se atreve a cuestionar a ‘TardeAR’ y la reacción de Ana Rosa le hace enmudecer

Rara es la tarde que Xavier Sardá y Ana Rosa Quintana no se sueltan alguna pulla en directo en ‘TardeAR’. Y este lunes no iba a ser menos después de que el colaborador cuestionara al programa de Telecinco por lo que estaba haciendo con Isabel Pantoja.

Y es que este lunes, ‘TardeAR’ analizaba si Isabel Pantoja ha vuelto a resurgir de sus cenizas después de su último concierto en la capital. «En el escenario es una de las grandes grandes», señalaba Ana Rosa Quintana sobre la tonadillera.

«Maravillosa, me faltó un poco de bata de cola. La veo muy casual», comentaba por su parte Carolina Ferre antes de que fuera Beatriz Archidona la que se dirigiera a Xavier Sardá al preguntarle por qué no le habían gustado a él los vestidos que lució Isabel Pantoja en su concierto.

«Bueno yo es que de vestuario no tengo ni idea pero me ha parecido un poco de gris», comentaba Xavier Sardá. «¿Pero por qué iba de gris o por que no te gusta?», le preguntaba entonces Cristina Tárrega a su compañero antes de que el colaborador cuestionara que no entendía como a Isabel Pantoja un día se la critica y al otro día se la alaba.

Así, Xavier Sardá se atrevía a cuestionar al programa de Telecinco. «Me sorprendéis en general en la vida, a la Pantoja igual la tiráis al inferno como al paraíso. Ahora arriba, ahora abajo… yo estoy desorientado», sostenía el colaborador.

Y era entonces cuando Ana Rosa no se contenía al contestarle con una pullita: «Es como si estuviéramos en ‘Crónicas Marcianas’, hacemos lo mismo», le soltaba. Un comentario con el que Xavier Sardá se quedaba planchado y no sabía responder.