Xavier Sardá no defrauda al atreverse a cuestionar esto de la boda de Almeida en ‘TardeAR’

‘TardeAR’ tampoco ha querido dejar escapar la ocasión de comentar la boda de José Luis Martínez-Almeida en su tertulia VIP. Así, Ana Rosa Quintana ha comentado el enlace del alcalde de la capital junto a Xavier Sardá, Paz Padilla, Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz, el Cordobés.

Tras el vídeo, Ana Rosa Quintana no se podía contener al hablar de uno de los temas que más ha dado que hablar de la boda de Almeida, el chotis que se marcaron los recién inaugurados esposos y que en el vídeo bromeaban con si era un chotis o un tango. «El chotis no es lo suyo pero me parece un detalle que el alcalde de Madrid abra el baile con un chotis» .

«Aunque parece que está hecho con inteligencia artificial», apostillaba Paz Padilla. «Más que un chotis parece Robocop», ironizaba el Cordobés. «La gente dice que que mal bailan, a mí me parece tan bonito todo, que da igual como bailen. Estaban felices y cada uno en su boda hace lo que le de la gana», defendía Vicky Martín Berrocal.

Justo después, Xavier Sardá se fijaba en otro de los detalles que más se están comentado, su casto beso. «El beso que se dan al salir de la iglesia es francamente irrepetible ehhh. El besito en la mejilla ¿el día de tu boda? Hombre no«, criticaba el colaborador. «Si es que había mucha gente», aseveraba Ana Rosa. «No te quedes con eso, quédate con la cara de felicidad que tienen los dos y lo enamorados que están», le decía por su lado Vicky. «¿Pero y por qué no puedo analizar el beso?», se preguntaba Sardá.

«Es que él se ha casado en el límite, si no se casa ya…», recalcaba entonces Manuel Díaz el Cordobés haciendo referencia a la edad con la que se había casado Almeida. Lo hacía después de que Vicky también comentara ese detalle y de que Ana Rosa explicara que la novia tiene 27 años.

Tras ello, Xavier Sardá soltaba una pregunta acerca de un detalle que poca gente ha comentado. Y es la ideología de todos los invitados. «Y digo yo, ¿no puede ser que en esa boda no tuviesen un amigo de centro-izquierda?«, preguntaba el catalán. «Quizás los había», le respondían.