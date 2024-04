Nuria Roca tiene esta opinión de la pomposa boda de Almeida y la verbaliza sin tapujos

Como era de esperar, este domingo 7 de abril, ‘La Roca‘ ha dedicado parte de su programa a analizar todos los detalles de una de las bodas del año, la de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. Y, para sorpresa de todos los colaboradores, Nuria Roca reconoció que, en cierta medida, se sintió «identificada» con los novios.

En concreto, la presentadora se refería al momento chotis entre los recién casados que publicó Vanitatis y que no tardó en viralizarse por las redes sociales. Y es que, en lugar del típico vals nupcial, el alcalde de Madrid optó por homenajear a su ciudad bailando el baile regional. Aunque, según la mayoría de los usuarios de X, tendrían que haber ensayado un poco más.

Tras la emisión de ese momentazo en el programa vespertino de laSexta, Nuria Roca realizó una confesión personal sobre su boda con Juan del Val. Mientras todos los colaboradores de la mesa de debate analizaban el comentado look de Esperanza Aguirre, la presentadora preguntó: «¿Bailó ella el chotis? Me hubiera encantado verla».

«No sé si quedaron ganas de bailar más chotis», bromeó Marta Critikian, debido a la gran cantidad de memes que el vídeo de Almeida y Urquijo bailando ha generado en las redes sociales. «Yo he visto el modelo de Esperanza Aguirre y he flipado», reconocía Juan del Val. «Es digno de estudio. Lleva tul, lleva flores, lleva perlas, lleva zuecos. De todo», añadió Nuria Roca.

A Nuria Roca le recuerda su boda con Juan del Val

Tras la emisión del vídeo del chotis, Critikian comentó que «parecía un poco como una pelea, como un enfrentamiento». «No sabía que el chotis era así», añadía la conductora del programa. «Es que no es así», apuntó su marido. Mientras que Berni Barrachina explicó que, antes del baile viral, el novio bailó con su suegra y la novia con su padre y padrino, y eso sí que un «chotis chotis». «Luego hay un momento que se separan los dos y bailan esta cosa más moderna», explicó Barrachina.

En ese momento, Juan del Val, dirigiéndose a Nuria Roca, recordó que «tú, en tu boda, cuando bailaste el vals, tampoco era un vals. Era un vals, pero no era un vals». Algo que ella misma reconoció, empatizando con Almeida y Urquijo: «El problema es que ya sabéis el sentido del ritmo que yo tengo. Bueno, de hecho, me he sentido muy identificada con ellos. Lo mío se parecía a eso», sentenció, entre risas, la presentadora.