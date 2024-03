Edmundo Arrocet da plantón a última hora a ‘De Viernes’ y destapan el motivo detrás

Esta semana, ‘¡De Viernes!‘ ha tenido que buscarse invitados de última hora ante el plantón que han recibido. Y es que el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona tenía cerrada una entrevista que se ha caído a última hora después de que el famoso que había firmado un precontrato les haya dejado tirados.

Así, a lo largo de esta semana, los programas de Telecinco cebaban que Edmundo Arrocet podría sentarse este viernes en ‘¡De Viernes!’ para hablar de su nueva relación con una joven de 27 años y de toda su polémica con las Campos tras la muerte de María Teresa Campos.

Sin embargo, el humorista ha decidido plantar a última hora a ‘¡De Viernes!’, obligando al espacio de Telecinco a buscar otros invitados. Así, el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona contará este viernes con una entrevista a Marta Flich y Asraf Beno y Lucía ante lo sucedido en la gran final de ‘GH DÚO’, que tuvo que aplazar el anuncio de su ganador al domingo por problemas con la app para la votación.

Quien también será protagonista de ‘¡De Viernes!’ este primer día de marzo es Carlos Lozano. El presentador regresa así a Telecinco tras desaparecer de la pequeña pantalla desde que se puso al frente de ‘Sálvame sandía’ en el verano de 2022.

El plantón de Edmundo Arrocet a ‘¡De Viernes!’

«Ayer, Bigote no daba señales de vida, había firmado un precontrato y alguien del equipo de ¡De viernes! se dirigió a los apartamentos en los que está Bigote. Esta persona llamó al telefonillo, porque era un apartahotel, y contesta Bigote diciendo ‘hola, ¿quién es?'», explicaba Pepe del Real en ‘Vamos a ver’.

«Cuando el compañero de ¡De viernes! le dice hola, él cambia el tono de voz y dice: ‘Aquí no hay ningún Bigote’. Les ha dado plantón, según mi modo de ver, porque Bigote prefiere hablar en una revista y que no le pregunten ni le incomoden con cuestiones que no le interesan. Creo que les ha dado plantón y le veremos pronto en una revista«, añadía el colaborador del espacio que presenta Joaquín Prat, desvelando los motivos detrás de este desplante.