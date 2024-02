Carlos Lozano regresa a Telecinco con este programa tras desaparecer desde ‘Sálvame’

Carlos Lozano está de vuelta en Telecinco. Desde su paso por ‘Sálvame’ en el verano de 2022, no ha habido ni rastro del presentador por los estudios de Mediaset, pero este viernes regresará en prime time. El exconcursante de ‘GH VIP 4’ acudirá a un programa de la cadena con una tarea muy especial.

El que fuera también concursante de ‘Supervivientes 2019’ será uno de los protagonistas de esta semana en ‘¡De viernes!’. La entrevista del antiguo colaborador de Telecinco para el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta estará llena de momentos emotivos y confesiones del comunicador.

Como ya ha revelado Telecinco en el tráiler de la entrevista, Carlos Lozano repasará su recorrido por televisión. El antiguo presentador de ‘El precio justo’ analizará su trayectoria profesional desde los inicios, como presentador de las tres primeras ediciones de ‘Operación Triunfo’. «Yo conozco todos los secretos de los niños, pero me los llevaré a la tumba», revela el presentador en las primeras imágenes de su entrevista.

Carlos Lozano se abre como nunca

Aunque también se sincerará sobre si ha sido un «buen padre». Y es que, el presentador no puede evitar emocionarse al hablar de Luna, su hija con Mónica Hoyos. «Yo creo que sí… ella dice que sí», comienza explicando Lozano. «He hecho lo que he podido con ella. Al final estoy dando lo que yo nunca he tenido», confiesa el protagonista de ‘¡De viernes!’ entre lágrimas.

Habrá que esperar a su regreso estelar a Telecinco para conocer de primera mano las confesiones de Carlos Lozano. En sus últimos años en Mediaset, logró un segundo puesto en ‘GH VIP 4’ en 2016, poco después, llegó a presentar ‘Granjero busca esposa’ en Cuatro y se atrevió a embarcarse en la aventura de ‘Supervivientes’ en 2019. Su última aparición en la cadena fue como presentador de ‘Sálvame’ en 2022 y ocasionalmente como conductor de su versión ‘Deluxe’ en las noches de los viernes.