Arantxa del Sol clama ante lo que le hicieron en directo en ‘De Viernes’: «Vaya bienvenida»

Arantxa del Sol fue una de las invitadas al plató de ‘De Viernes’ en la noche de ayer para hablar de su gran fichaje por ‘Supervivientes 2024’. Su participación por el formato más extremo de la televisión ha sorprendido bastante y en el programa que conducen Santi Acosta y Beatriz Archidona quisieron enfrentarle de bruces a lo que le espera en Honduras.

En primer lugar, le preguntaron cómo iba a llevar estar tanto tiempo separada de Finito de Córdoba, su marido. «Nunca hemos estado tantos meses separado. Ojalá pudiera visitarme. Yo lo he soñado ya, algo súper romántico, me encantaría», admitió la actriz y presentadora a modo de recado a su esposo y a la organización del reality.

Respecto a cómo se tomo él la noticia de su fichaje, Arantxa del Sol dejó claro que su marido «siempre me apoya». «Me pone las cosas buenas en la balanza y las negativas y la verdad es que al final, sobre todo en este momento de mi vida, creo que todo lo que me puede traer es bueno. Y estoy con ilusión, con miedo y con responsabilidad con los que son de mi generación y crecieron conmigo en la televisión que yo hice. Su respuesta me llena de fuerza pero también de responsabilidad», declaró.

No obstante, aunque va a ‘Supervivientes 2024‘ a por todas, también reconoce sus puntos débiles que le pueden pasar factura durante su concurso. «Lo que más miedo me da son los bichos, me dan pánico. Además soy cero negativo, que por lo visto es un grupo sanguíneo súper apetitoso para los mosquitos», comentó.

Aun así, en ‘De Viernes’ no se anduvieron con paños calientes y le pusieron cara a cara con la realidad que se le avecina, con un vídeo brutal de anteriores ediciones que reflejaba de la forma más cruda lo que se sufre en los Cayos Cochinos. «¿Sabes que vas a comenzar con un salto desde un helicóptero? Que tendrás que enfrentarte a picaduras, a pruebas dolorosas, a buscar la comida. Te dejamos que eches un vistazo a lo que te vas a enfrentar», le introdujeron Santi Acosta y Beatriz Archidona con sorna.

Una vez emitida la pieza, Arantxa del Sol se llevó las manos a la cabeza y su cara de circunstancia y de ‘tierra trágame’ fue evidente. «Nosotros la queremos entrenar», apuntó Santi. «Lo hacemos por ella», justificó en la misma dirección Archidona. Sin embargo, a la futura concursante no le salían las palabras con lo que le acababan de mostrar y se limitó a recriminarles: «Vaya bienvenida que me estáis dando al programa».

Aunque la velada no había acabado aún para ella porque el equipo de ‘De Viernes’ le tenía preparada una prueba en el exterior del plató, donde habían instalado una piscina de bolas en la que, en un duelo con Patricia Pérez, debía encontrar unas piezas para formar un puzzle en el menor tiempo posible.