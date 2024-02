Carlos Lozano dice lo que piensa de Chenoa en ‘OT 2023’ y asesta este palo a la dirección

Este lunes 19 de febrero, Prime Video emitirá la esperadísima final de ‘OT 2023’, la primera edición emitida en la plataforma y que ha contado con la magistral labor de Chenoa como presentadora. La artista ha tomado así el relevo de Carlos Lozano, Jesús Vázquez, Pilar Rubio y Roberto Leal.

Y como no podía ser de otra forma, la cantante ha sido la última invitada de ‘OT al día’, el espacio que ha conducido Xuso Jones cada noche en Prime Video y en donde se analiza el día a día de los concursantes en la Academia. Además, el programa quiso tener un detallazo con Chenoa, invitando a sus tres mejores amigas de la primera edición del concurso, Gisela, Natalia y Geno. Una bonita sorpresa que emocionó muchísimo a la actual presentadora de ‘Operación Triunfo’.

Pero no solo ellas intervinieron en la última entrega de ‘OT al día’. El espacio también contó con una breve intervención de Carlos Lozano, presentador de las tres primeras ediciones que se emitieron en TVE. Este volvió a demostrar que no tiene pelos en la lengua al lanzar un demoledor dardo a los directores del formato.

El zasca de Carlos Lozano a los directores de ‘OT’ por no contar con él

A través de un vídeo, Carlos Lozano quiso mandar un mensaje a Chenoa, felicitándola por su labor como presentadora en ‘OT 2023’. «Felicidades, vales para todo», comenzó diciendo el comunicador, antes de recordar su paso por el programa: «Yo hice la primera edición y tú estás haciendo casi la última, y las que quedan porque ‘OT’ seguirá».

No obstante, el excolaborador de ‘Sálvame’ también quiso poner en valor el trabajo de todo el equipo: «Estáis con los mejores, los mejores productores musicales, los mejores directores y en la compañía de Gestmusic». Acto seguido, lanzó un zasca a los directores del programa: «No quiero ser pelota, porque no debería, pero no me habéis llamado ni siquiera como invitado», se quejó el presentador, recordando que no ha sido invitado a ninguna de las entregas de ‘OT al día’.

Un dardo que dejó en shock a Chenoa, que se limitó a exclamar «¡Zasca!». Ante semejante pulla, Xuso Jones quiso dejar claro que él sí que había pedido en varias ocasiones a la directora del espacio que Carlos Lozano fuese como invitado.

Pese a esto, la cantante quiso agradecerle sus palabras de reconocimiento por su labor. «Carlos mola mucho. Yo te mando un beso muy grande. Cada vez que nos sentábamos contigo había algo que nos daba muchísima paz y lo hemos agradecido durante todos estos años», dijo Chenoa, recordando su papel como presentador durante las tres primeras ediciones del formato.