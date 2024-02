Rosa López sentencia con estos términos el puesto de Chenoa en ‘OT 2023’: «Verla ahí choca»

Rosa López ha sido una de los millones de personas que cada lunes estábamos enganchados a ‘OT 2023’, en su resurgir en Prime Video y con Chenoa como presentadora. Y, como no podía ser de otra forma, la cantante granadina ha valorado muy positivamente la labor de su excompañera de edición como presentadora de esta última.

La artista acudía a un evento sobre Eurovisión y allí era preguntada por los periodistas que cubrían el mismo qué le ha parecido el papel de Chenoa como sustituta de Roberto Leal. Y ella, tan sincera como siempre, ha reconocido haberlo seguido «por el canal 24 horas también». «Hay muy buenos cantantes. Naiara que ha ganado, me ha encantado que gane ella. Pero cualquiera de ellos hubieran sido merecedores porque, al final, todos somos artistas», ha asegurado.

Respecto a cómo ha visto a Chenoa en su labor como presentadora de las galas, Rosa López ha explicado que «como artista ha estado ahí, como compañera me ha encantado verla presentando un programa donde ella, y yo, y sus compañeros de viaje vivimos una experiencia parecida. Entonces verla ahí… choca. Pero para ella ha tenido que ser algo especial. Y para nosotros, por ende, también».

Rosa López sale en defensa de ‘Zorra’ de Nebulossa

Rosa López también ha defendido a Nebulossa y su ‘Zorra’, el tema con el que el grupo nos representará el próximo 11 de mayo en Eurovisión. «Todo el mundo me ha preguntado y lo digo en privado y en público, a mí me encanta. A mí me encanta, porque hay un mensaje detrás importante, especial. Viene de una mujer que ya tiene una edad, con un marido, con unos niños…», asegura.

Además, reconoce que le recuerda a la época de la movida madrileña, «de los 80, donde se lanzaban mensajes, todo muy ‘random’. Risto una vez dijo que ‘para que te escuchen tienes que molestar’, y eso se me quedó a mi a fuego. El mensaje que tiene esa canción es maravilloso», sentencia.

Por último, Rosa López ha aprovechado «la coyuntura que me dan los micros, para mandar un beso muy grande a la familia de Àlex Casademunt que todos sus compañeros lo queremos mucho y este dos de marzo otro añito más sin él», ha lamentado la cantante. Ese día se cumplirán dos años del trágico accidente automovilístico en el que el cantante perdió la vida.