La devastadora determinación del hijo de Carmen Borrego tras su tour por los platós de Telecinco

La entrevista en exclusiva que el hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, y su mujer, Paola Olmedo, hicieron en ‘Semana’ sigue trayendo cola. En ella, la pareja anunciaba su separación, y responsabilizaba de la misma a la madre del joven. Un ataque sin piedad a la colaboradora al que esta respondía, acompañada de su hermana Terelu Campos, en ‘¡De viernes!’.

Este lunes 15 de abril, la periodista Leticia Requejo desvelaba en ‘TardeAR’ cómo había reaccionado José María a la entrevista de su madre y su tía. Según la colaboradora, el hijo de Carmen Borrego asegura que ambas «mienten». Y no solo eso sino que, lejos de estar arrepentido por lo que dijo de su madre en la citada revista, se ratifica en sus palabras: «No quiere saber absolutamente nada de Carmen».

El hijo de Carmen Borrego no quiere un acercamiento con su madre

«Me dicen que no tiene intención de un posible acercamiento o de levantar el teléfono», explicaba la periodista. Además, aseguraba que José está «fatal» pero no por su madre sino por su todavía mujer: «Sé que él quiere una reconciliación y que su prioridad es Paola». Sin embargo, «ella tiene claro que la separación va adelante y que no le va a dar otra oportunidad».

Silvia Taulés aportaba más información al respecto en el programa vespertino de Telecinco. Al igual que Leticia Requejo, la colaboradora dejaba claro que «ella no quiere volver con José». Al parecer, Paola se ha ido a Cádiz a desconectar, ya que la pareja tiene «muchas peleas» que incluso les habrían llevado a bloquearse en el teléfono. «Han llegado a un acuerdo con los menores, con lo que la separación va adelante», sentenciaba la periodista.

Paola Olmedo reaccionaba en directo a la entrevista de Carmen Borrego y Terelu Campos. La todavía mujer de José María Almoguera mandaba un mensaje a Patricia Cerezo, colaboradora de ‘¡De viernes!’, en el que se mostró demoledora con su suegra y la hermana de esta: «Ya he dicho lo que tenía que decir. Paso de esa gente, no voy a entrar en su juego». Unas palabras que Terelu se tomó como un desaire, por lo que se mostró muy enfadada.