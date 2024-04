José Antonio León le lee la cartilla al hijo de Borrego con lo que subraya en ‘De Viernes’

Desde que el pasado miércoles José María Almoguera y su todavía mujer Paola Olmedo dieran una exclusiva para hablar de su ruptura pero hayan condenado a Carmen Borrego no se habla de otra cosa. Este viernes, ‘¡De Viernes!’ contaba con Terelu Campos para hablar de como se encuentra su hermana y como ha vivido ella todo este asunto. Pero en plena entrevista, José Antonio León se ha mostrado muy duro con el hijo de Borrego.

Y es que para el colaborador lo que ha hecho José María Almoguera con su madre es vergonzoso. Hasta el punto de que el que fuera reportero de ‘Sálvame’ no ha dudado en soltar varios guantazos hacia el hijo de quién fue su compañera a lo largo de la entrevista de Terelu.

Uno de ellos llegaba después de que Terelu Campos recordara todo lo que sucedió cuando se publicaron los audios de Paola criticando a las Campos. «Aquí lo más flagrante es que dice que no quiere ser personaje y ha trincado ya cuatro veces. Una por su boda, otra por tu hermana y otra que ha trincado ahora. Creo que está un poco confundido», soltaba José Antonio León sin pensárselo.

José Antonio León lee el mensaje que le ha puesto José María Almoguera

Poco después, le preguntaban a Terelu por lo que creía que podía estar pensando su sobrino ahora y cómo estará después de todo lo que se está diciendo y la reacción de su madre. «Francamente no lo sé, tengo pensamientos muy diferentes. Pienso que dice me la pela, si he hecho este daño ya me da igual, o hay otra parte de mí que pueda tener un cierto arrepentimiento», aseveraba Terelu.

«Pues a mí me ha contestado a un WhatsApp», revelaba José Antonio León. «Yo es que como no le he escrito. Cuando yo le escribí con la portada me contestó pero luego no le he escrito», contestaba entonces Terelu antes de que el colaborador contara cuál había sido su respuesta.

Eso sí, José Antonio León volvía a aprovechar para lanzar un dardo al hijo de Carmen Borrego. «Viendo las imágenes os tendrían que dar las gracias más que criticar porque han aprendido perfectamente la profesión. Trincan con una portada o con cuatro y luego no dicen absolutamente nada a los micros de la calle», soltaba el colaborador.

Finalmente, José Antonio León leía el mensaje que le había puesto José María Almoguera contestándole. «Ha sido escueto. Me ha dicho ‘gracias, no tengo nada qué decir’. Claro si ya lo ha soltado todo», sentenciaba el colaborador.