Nacho Palau, golpeado por este durísimo varapalo personal: «Descansa en paz»

Nacho Palau ha recibido uno de los mayores mazazos de su vida. El que fuera concursante de ‘Supervivientes 2022’ ha reaparecido para comunicar una triste noticia en su cuenta de Instagram. Lola Medina, su madre ha fallecido tal y como él mismo ha comunicado.

El escultor ha querido despedirse de su progenitora con un emotivo mensaje que ha compartido con todos sus seguidores. Cabe recordar que Lola padecía un cáncer desde hacía años y tras haber recaído vivía una difícil situación que le hizo tener que trasladarse a una residencia pues Nacho Palau no podía cuidarla tampoco debido también a su propia enfermedad.

«Descansa en paz y gracias por haber sido la mejor mamá del mundo, no puedo estar más orgulloso y agradecido«, ha escrito Nacho Palau junto a una fotografía de Lola Medina, a la que conocimos gracias a su participación en varias entrevistas en ‘Viernes Deluxe’. Y junto a esas palabras y la foto de su progenitora, Nacho Palau ponía una canción de fondo, en concreto «Wonderful World» de Sam Cooke.

Nada más publicarlo, el ex de Miguel Bosé ha recibido un sinfín de mensajes de apoyo. Entre ellos de María Patiño que le decía que «lo siento muchísimo. Tú madre era y es maravillosa» y Rosa Benito, que comparte colaboración con Nacho Palau en ‘De Viernes’: «lo siento muchísimo Nacho, hoy el cielo tendrá un color especial, más brillante más azul».

Nacho Palau sigue luchando contra el cáncer

El fallecimiento de Lola Medina se suma a una larga lista de desgracias a las que se ha enfrentado Nacho Palau en los últimos años. Al cáncer de su adre y el error en su tratamiento que la dejó inválida se sumó el cáncer que le detectaron al propio Palau a su vuelta de ‘Supervivientes’.

Un cáncer del que parecía haberse curado pero el verano pasado recayó tal y como explicó él en una entrevista en ‘¡De Viernes!’. Todo ello se unía a su guerra judicial con Miguel Bosé por la custodia de sus hijos.

«Todavía no sé si estoy limpio o no, si voy a pasar de nuevo por quimioterapia y radioterapia. Estoy cansando, no he tenido descanso desde hace dos años desde que salí de ‘Supervivientes'», confesaba en su entrevista con Santi Acosta y Beatriz Archidona. En esa visita, Nacho se mostró demoledor de nuevo con Bosé. «Si yo faltase, mi voluntad era que los cuatro hermanos estuvieran con Miguel, ahora no lo tengo tan claro», llegó a decir.