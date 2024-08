Nacho Palau aclaró en ‘De Viernes’ cuál es su verdadera relación con Ricky Martin

Este 9 de agosto, Nacho Palau ha concedido una de sus entrevistas más personales en ‘¡De Viernes!‘. El exconcursante de ‘Supervivientes 2023’ se ha pronunciado por primera vez sobre su amistad con el cantante Ricky Martin, de la que tanto se ha hablado últimamente.

Pese a que su amistad se remonta a hace muchos años, el pasado mes de julio saltaron todas las alarmas cuando Nacho Palau viajó hasta A Coruña para ver de cerca el concierto de su amigo. Además, ‘Socialité’ hacía público el cariñoso mensaje que el cantante le dedicó al ex de Miguel Bosé: «Te prometo que esta noche dejo mi alma en este escenario por ti». Los rumores sobre que entre ambos hubiera algo más que una amistad empezaron a correr.

Ahora, por fin, el escultor se ha sincerado en el programa nocturno de Telecinco sobre Ricky Martin. «Le conozco desde hace muchos años, es un bombón. Nos tenemos cariño mutuo». Incluso llega a reconocer que el artista es «caliente» en las distancias cortas. Pero, ¿qué es lo que más le gusta de él?: «Es mi tipo de hombre. Físicamente me gusta mucho, es un tío puertorriqueño, la forma de hablar, es muy meloso. Es muy generoso y está muy pendiente, ¿a quién no le gusta Ricky Martin?», pregunta entre risas.

Nacho Palau: «Ricky Martin es un tiarrón»

Nacho Palau también reveló el último encuentro que tuvo con él. Fue durante su concierto en Galicia: «Fui a verlo yo. Hacía bastante tiempo que no le veía, hacía bastante tiempo y fue muy cariñoso». Sobre su relación con el cantante, deja claro que solo son amigos: «Es un tiarrón, es un pedazo de cantante. Seguramente si hubiera algo más no te lo diría o se sabría con el tiempo».

«No me metería ahora en camisa de once varas con otro cantante, no», bromea, haciendo alusión a su tormentosa ruptura con Miguel Bosé. Por último, Palau asegura que «es posible» que a su ex le haya podido molestar su buena amistad con Ricky Martín, pero reconoce que «no tiene ni idea» de cómo lo lleva.