Nacho Palau, la gran baza de ‘De Viernes’ para hablar por fin de su verdadera relación con Ricky Martin

‘De Viernes’ contará este 9 de agosto con dos pesos pesados de Telecinco. Sofía Suescun, que acudirá al programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona para hablar de su paso por ‘Supervivientes All Stars’, y Nacho Palau. El ex de Miguel Bosé aclarará las últimas noticias sobre él.

Por un lado, hablará sobre la demanda que ha interpuesto contra el artista por incumplimiento en las medidas que atañen a los hijos que tienen en común. Y, por otro lado, también aclarará qué hay de cierto sobre las informaciones que le relacionan con Ricky Martin. Nacho Palau ha acompañado al cantante en su gira musical española, por lo que los rumores sobre que entre ellos hubiera algo más que amistad han sido constantes.

Aunque el exconcursante de ‘Supervivientes’ aseguró en su momento solo eran amigos, ahora deja caer que podría haber algo más. «Ricky es un hombre muy caliente», se atreve a decir, jugando así al despiste. En el adelanto mostrado por Telecinco, se ve al escultor valenciano con una sonrisa en los labios asegurar: «A Ricky lo conozco desde hace muchos años. Es un bombón de tío, le tengo un montón de cariño».

Nacho Palau podría tener una nueva ilusión (y no es Ricky Martin)

Esta entrevista a Nacho Palau en ‘De Viernes’ llega tres días después de que ‘El Español’ publicara que el ex de Miguel Bosé tendría una nueva ilusión, pero no sería Ricky Martin, sino un actor gallego llamado Jorge el cual prefiere mantener su relación en secreto para que, de esta forma, no interfiera con su carrera.

Del que también hablará largo y tendido en el programa nocturno de Telecinco será del intérprete de ‘Amante Bandido’. El escultor asegura que el artista le ofreció tratamientos alternativos para tratarse el cáncer de pulmón que padeció hace dos años: «Me parece una barbaridad». Y es que cabe recordar que Miguel Bosé es un negacionista confeso y, según él mismo reconoció, orgulloso de serlo. Por tal motivo ofrece alternativas como clorito de sodio, es decir, lejía, para tratar enfermedades como el autismo, la tuberculosis o el sida.