Nacho Palau se sienta en ‘De viernes’ con una dura noticia: «Le dan pocas esperanzas de vida»

La segunda entrega de ‘De viernes’, el nuevo programa de corazón presentado por Santi Costa y Beatriz Archidona que ha provocado un auténtico torbellino en el mundo del corazón tras su estreno con la explosiva entrevista a Ángel Cristo, contará con una segunda parte aún más impactante referente a ese presunto chantaje de Barbara al rey Emérito, pero con otro invitado que también dará mucho que hablar: Nacho Palau.

El escultor y exconcursante de Supervivientes en la edición de 2022 acude al programa de Mediaset con una dura noticia que dar. Confesará que le han diagnosticado cáncer de nuevo y cargará dura y sorprendentemente contra Miguel Bosé, al que llama «manipulador» con todas las letras en el avance que se ha emitido.

De este modo, Nacho Palau, que había tenido un acercamiento con el cantante, habría cambiado radicalmente de opinión con respecto a sus hijos y Miguel Bosé. «De Miguel no te puedes fiar, es muy manipulador, no respeta nada y hace lo que le das la gana», sentencia en el cebo, y recuerda con lamentación además que alguien le advirtió «ten cuidado, no te metas» pero que él se introdujo en un callejón sin salida.

«Si yo faltase, mi voluntad era que los cuatro hermanos estuvieran con Miguel, ahora no lo tengo tan claro», dice Nacho Palau en esa promo lanzada en el programa Vamos a ver de Joaquín Prat, en la que también se aprecia una actitud derrotista por el nuevo tumor que le han detectado: «Hay un momento que dices, ‘no puedo más’, de esta no salgo y ¿Para qué?».

«A mí lo que más me ha impactado es que Nacho diga que le han vuelto a diagnosticar un cáncer y que le dan pocas esperanzas de vida», ha comentado Joaquín Prat tras mostrar el fuerte adelanto de lo que se va a ver este viernes en ‘De viernes’.