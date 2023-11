Marisa Martín Blázquez enmudece con lo que va a hacer Ángel Cristo en Telecinco este viernes

Ángel Cristo dijo en su polémica aparición en Telecinco que su madre Bárbara Rey chantajeó al rey emérito con unas fotografías que él mismo realizó. Y Marisa Martín Blázquez ha anunciado este lunes que de todo ello dará cuenta en la segunda parte de la entrevista en ‘De viernes’ el próximo viernes, 1 de diciembre.

Ese doble chantaje del que habla el primogénito de la vedette está acreditado en los papeles de Emilio Alonso Manglano, el militar que controló los servicios secretos en España desde la Transición hasta la llegada de Aznar. Papeles que se desclasificaron y reprodujeron en el libro ‘El jefe de los espías’ de Javier Chicote y Juan Fernández-Miranda.

Ante todo el revuelo, el programa ‘Vamos a ver’ de Joaquín Prat ha contado con Chicote en plató este martes. Y este ha detallado con qué cifras económicas se saldó esa extorsión a Juan Carlos I. «El chantaje al rey fue de 50 millones de pesetas al año con un total de 600 millones de pesetas», ha declarado el periodista y escritor.

Javier Chicote en ‘Vamos a ver’

En ese sentido, Javier Chicote también ha apuntado que «hay fotos, grabaciones de audio y tres vídeos, dos de ellos en la cama» entre Bárbara Rey y el emérito; y que una pequeña parte del material se entregó a los servicios del CSID (Centro Superior de Información de la Defensa) -lo que ahora es el CNI- para que no saliera a la luz por ningún lado.

No obstante, solo se entregó la primera parte, el resto no. Y lo que no se decomisó se fio a un compromiso de Bárbara de guardar silencio y de no exhibirlo. Sin embargo, tal y como se ha comentado en plató, ahora sería francamente difícil que ese material no apareciera porque existen varias copias. Como decimos, no está destruido todo, solo se llegó a borrar un vídeo como así ha indicado Javier Chicote.

Por su parte, Marisa Martín Blázquez ha contado que todo ese material, para tenerlo a buen recaudo, se distribuyó en cinco copias entre personas del círculo de máxima confianza de Bárbara Rey. «Bárbara lo lleva a un sitio que ella considera seguro, que es la casa de Totana (Murcia) y concretamente en la butaca donde se sentaba su padre. Estaba todo el material allí guardado», ha desvelado la periodista.

«Posteriormente fue su hijo a recoger ese material en un momento dado cuando a Bárbara le interesó tenerlo nuevamente en su poder», ha proseguido relatando Marisa. Y, al parecer, una copia la posee Ángel Cristo. La gran bomba se ha detonado cuando la colaboradora ha adelantado que hay intención de que se muestre cierto material el próximo viernes. «Hay imágenes que se toman desde el jardín de la casa y que se van a mostrar», ha anunciado.

«¿Las va a mostrar el viernes?», ha preguntado Joaquín Prat muy sorprendido. «Sí, sí, las va a mostrar, o por lo menos se va a describir el contenido de esas fotografías», ha explicado Marisa Martín Blázquez. «Puedes describir el contenido de esas fotografías, pero tengo serias dudas de si puedes mostrar esas fotografías», ha cuestionado Prat. «Yo te digo que describirlo por lo menos tengo la información de que sí que hay intención de hacerlo», ha sentenciado la tertuliana.