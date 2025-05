Marisa Martín Blázquez denuncia en 'Tardear' el infierno que atraviesa por un acosador y su gran temor

Este viernes, 'Tardear' avanzaba que una de sus colaboradoras estaba recibiendo insultos y amenazas por parte de un acosador en redes sociales. Poco después se descubría que se trataba de Marisa Martín Blázquez, que decidía dar un paso al frente para denunciar el infierno que está atravesando.

Antes de saberse que se trataba de ella, 'Tardear' se hacía eco de algunos de los ataques que recibía su colaboradora. "Te intentas vestir moderna, pero lo único que consigues es dar mucha penita porque solo es mirarte a la cara y rebelas la edad’, ‘me hace vomitar con esos colgajos, deberían prohibir esas fotos, porque son de mal gusto’ o ‘Esta vieja chochea’", eran algunos de los comentarios hirientes que recibe.

Antes de empezar a hablar de este acosador, Marisa Martín Blázquez también dejaba entrever que le sorprende que algunos ataques que recibe son de otras mujeres. "Me llama la atención que entre mujeres y a estas alturas estemos juzgándonos", comentaba la colaboradora.

Y sobre el acosador, Marisa aseguraba que es un señor que tiene la cuenta de Instagram abierta y accesible. "Lleva casi ocho meses. Al principio lo hacía en público, pero cuando empezó a ver que le llamaban la atención por la asquerosidad de los mensajes, lo misógino, lo edadista y machista que es pues pasó a hacerlo en privado", explicaba la colaboradora.

"Algunos los ha borrado ya, yo he hecho capturas de todo lo que he ido pudiendo, y os digo una cosa, la gente me decía bloquéalo, pero es que yo lo que quiero es que esto que me está pasando a mí, le está pasando a muchas mujeres, de hecho, otras mujeres que no son populares, como es mi caso, que por mi profesión me conoce la gente, también me han dicho que también le ha proferido esta serie de insultos, de mensajes obscenos y de muchas cosas, quería que en Instagram, igual que yo le denuncié en la comunidad de Instagram, que los seguidores que tengo y la gente que lo viera en mis stories, yo subía lo que él me decía y pedía a la gente que si podría también denunciar para llegar a que le cierren la cuenta", proseguía contando Marisa Martín Blázquez.

El gran temor de Marisa Martín Blázquez ante su acosador

Después, Verónica Dulanto le preguntaba a su compañera si le asustaban estos ataques y ella dejaba claro que no. "A mí, los pretendidos insultos de un señor, es que no voy a decir la palabra que pienso, que es un analfabeto emocional y es muchas cosas más que he dicho antes, no me dañan ni me duelen, porque vienen de una persona que no está a la altura de debatir conmigo nada. Ya él solo se retrata. Ahora bien, este tipo de cosas, a esas otras mujeres que también me han contactado conmigo y me han dicho que se lo hace, le puede afectar. Y quiero que quede claro que nadie se puede permitir el lujo de esto. Y dicho esto, ahora vamos a otra parte que es la que a mí sí que me afecta", respondía.

"No me afectan sus pretendidos insultos. Me afecta que, como yo no sé ese tipo que tiene en su cabeza, ni qué tipo de persona puede ser, yo estoy aquí ahora mismo en un programa en directo, él sabe mis horarios. Entonces, yo puedo salir ahora a la calle y os puedo recordar casos de otras personas populares que les han agredido físicamente, porque de repente no está bien de la cabeza o resulta que es que es una mala persona y me tengo que proteger en ese sentido porque tengo una familia. Esto es lo que me preocupa porque le he denunciado en Instagram donde me dicen que no ve ningún tipo de comportamiento raro para cerrarle la cuenta a este señor y hemos pasado a la segunda parte que es ponerlo en conocimiento de las autoridades", concluía.