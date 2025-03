'Tardear' desenmascara la gran mentira de sus colaboradores Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez

Tras la entrevista de Antonio Montero en 'Chico de revista', el podcast de Arnau Martínez en la que el colaborador de 'Tardear' y 'De Viernes' habló de su relación con Marisa Martín Blázquez; el programa en el que ambos colaboran quisieron conocer su historia de amor después de que ambos contaran que llegaron vírgenes al matrimonio.

No obstante, hay un testimonio que asegura que los periodistas han mentido a toda la audiencia. Así, una ex compañera de la universidad, no ha dudado en tratar de desenmascarar tanto a Antonio Montero como a Marisa Martín Blázquez por haber engañado a todos.

Carmen Montes, que así se llama esta mujer, ha asegurado en 'Tardear' que la pareja de colaboradores no está diciendo la verdad sobre su matrimonio. "Están contado el cuento de Caperucita. Se acostaban en mi casa", confiesa esta ex compañera de universidad de Marisa Martín Blázquez. Además tachaba de "ridículo" que a día de hoy sigan sosteniendo esa historia de lo de que eran vírgenes.

Una ex compañera echa por tierra a Marisa Martín Blázquez y Antonio Montero

Según su testimonio, cuando Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez eran jóvenes iban a su casa, ubicada en la calle Santiago Bernabéu, con la excusa de estudiar, pero en varias ocasiones se quedaron a dormir y ella les prestaba la habitación de su hermano que se encontraba estudiando en A Coruña.

"Estaba clarísimo lo que pasaba. Lo sabíamos todos los que estábamos allí, porque sabían que en mi casa no había padres, no había nadie", prosigue contando esta mujer a 'Tardear'. "Ni ellos, ni nosotros, ni ninguno. ¿Quién se va a creer que con 19 o 20 años eran vírgenes?", sentencia sobre la versión que han vendido los colaboradores.

Por último, según Carmen cada vez que Antonio y Marisa pasaban la noche en su casa ella misma se encargaba de limpiar la habitación y por ello sabía lo que había sucedido. "Yo cambiaba las sábanas, la manta y todo", terminaba relatando.

Después era la propia Marisa Martín Blázquez la que reaccionaba al testimonio de su ex compañera. "Creo recordar que una vez nos quedamos en su casa a dormir, pero en seis años de noviazgo hemos dormido juntos muchas veces", empezaba respondiendo la colaboradora.

Tras ello, Marisa no dudaba en dirigirse directamente a Carmen Montes. "¿Qué interés tienes? Es como si tu casa fuera nuestro picadero. Hemos viajado por el mundo y podríamos haber estado en cualquier sitio. Me parece un poco cutre que llame Carmen a decir esta anécdota que no va a ningún sitio", terminaba diciendo la periodista.