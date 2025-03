Antonio Montero se deslengua contra el equipo de 'Sálvame' y desmonta el cese de Antonio David

Con el fin de 'Sálvame' en Telecinco, su universo de colaboradores quedó fracturado en piezas repartidos por distintos espacios. Algunos continuaron formando equipo en 'Ni que fuéramos' y otros como Antonio Montero se desvincularon por completo y se adaptaron a la nueva Mediaset, más blanca y familiar. Y en una reciente entrevista, el periodista no ha dudado en sincerarse sobre su experiencia en el programa durante su etapa final y su mala relación con Belén Esteban, Lydia Lozano o María Patiño.

"Para mí 'Sálvame' se degeneró bastante, sí. Yo creo que se equivocaron completamente con el tema del conflicto de Antonio David, creo que fue un punto definitivo que marcó el camino de todo y que yo a la productora se lo dije", comienza advirtiendo el colaborador habitual de 'De Viernes' cuatro años después de su despido fulminante en Mediaset durante su paso por 'Chico de revista', el pódcast de Arnau Martínez, reportero de 'Mañaneros'.

Antonio Montero destapa el desprecio que sufrió por parte de Belén Esteban: "Me ha decepcionado"

Belén Esteban, Antonio Montero y María Patiño

Antonio Montero lamenta además "no haberse sentido querido" en el formato donde tantos años colaboró, y no ha tenido miedo a repasar sus grandes conflictos con los grandes rostros del programa. "Lydia está dolida porque la desenmascaré. Y a mí me da igual, pero ella lo sabe. Ella sabe mejor que nadie su vida. Lydia cuando yo la conocí era una motorista que llevaba los reportajes a la revista porque en aquella época había que hacer cola en las revistas para vender unas fotos", asegura sobre la colaboradora de 'Mañaneros' y 'Ni que fuéramos'.

"A mí me da igual que Lydia se enfade... Yo no necesito a Lydia para nada en mi vida ni ella me necesita a mí tampoco", sentencia el periodista, que también guarda mal sabor de boca de cómo terminaron las cosas con Belén Esteban y María Patiño, que ahora ultiman su fichaje para el nuevo espacio vespertino de La 1. "Felicité a todos el día que empezaban el programa. Todos me contestaron excepto Belén Esteban que ni siquiera me dijo gracias ni nada. Belén Esteban... que tendría mucho que hablar yo de Belén Esteban", señala muy molesto, recordando el inicio de 'Ni que fuéramos' en Quickie el año pasado.

Y el antiguo rostro de 'Sálvame' no tardó en lanzar un órdago sobre las historias que podría contar sobre la de Paracuellos. "Cosas bastante malas. A mí me ha decepcionado muchísimo, me ha intentado hacer la vida… en vez de ayudarme, más difícil y me ha hecho putadas que tengo pruebas para demostrarlo", asegura Antonio Montero antes de cargar contra la presentadora del espacio de TEN.

"Cree el ladrón que todos son de su condición"

"La otra persona curiosa fue María Patiño que le puse un mensaje dándole la enhorabuena y felicidades y deseándole lo mejor y tal, y me dijo: 'ah, gracias'. Y ya. Curiosamente también van diciendo cosas de mí. No sé, yo les veo un poco reventados, sinceramente", sentencia el colaborador de 'De viernes', asegurando que los rostros de La osa producciones siguen sin superar su abrupta salida de Mediaset.

Pero Antonio Montero no se queda ahí en su cruzada contra el dúo estrella de 'Ni que fuéramos'. "Yo sé que María hizo una cosa bastante fea, y creo que Belén metió cizaña cuando murió Jimmy Jiménez-Arnau. Poco menos que decían que iba yo ahí por un minuto de gloria o no sé qué gilipollez, cuando Jimmy era mi amigo. Yo tenía bastantes razones para ir a darle un beso a la mujer de Jimmy. Pero bueno, es que eso me da hasta pena, por su parte. Cree el ladrón que todos son de su condición", subraya el comunicador, recordando la muerte de su antiguo compañero de programa.

Sobre 'De viernes' y el "Mato a mi madre" de Kiko Matamoros: "Se creó una tendencia rara..."

Sobre lo que también se ha pronunciado durante su paso por 'Chico de revista' es sobre Kiko Matamoros, en parte por sus constantes burlas a 'De Viernes', siempre criticando con sorna su supuesto registro "blanco y familiar". "Bueno, yo a 'De Viernes' le llamaba 'Cría cuervos'. Al principio los primeros programas iban dedicados a hijos que iban a hablar mal de sus progenitores", reconoce el colaborador de Mediaset, respondiendo a la recurrente burla de su antiguo compañero.

"Se creó una tendencia ahí un poco rara como si para ir a ese programa

tuvieras que ir a destapar trapos sucios de tu familia. Creo que eso es producto de que la gente trata de vender una imagen que no es, que no es real", advierte Antonio Montero, reconociendo que se creó esa fama por los testimonios de personajes como Ángel Cristo o el hijo de Mar Flores durante su primer año de vida en Telecinco.