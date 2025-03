Belén Esteban destapa los privilegios de Terelu Campos en 'Supervivientes' fuera de pantalla

Las constantes tormentas que han agitado 'Supervivientes 2025' durante las primeras semanas de concurso nos han dejado imágenes de una Terelu Campos sobrepasada y al borde del abandono. Sin embargo, la malagueña no estaría experimentando la dureza de la isla al igual que el resto de sus compañeros, o eso mantienen en 'Ni que fuéramos'. Este miércoles, Belén Esteban ha tirado de la manta destapando todos los privilegios con los que la televisiva está extendiendo su concurso.

Este mismo domingo, la hermana de Carmen Borrego tuvo que ser atendida por el equipo médico tras intentar participar en una de las pruebas de 'Conexión Honduras'. Este martes, regresaba a la Palapa tras una visita a Playa Misterio desconcertando a sus compañeros, que pensaban que había renunciado a seguir en el concurso. Y en el espacio de TEN no han dudado en destapar cuál estaría siendo la experiencia real de la malagueña.

Belén Esteban desvela las comodidades de Terelu Campos en 'Supervivientes': "Duerme pocas noches con los concursantes"

Este miércoles, Belén Esteban detuvo la emisión por una información de última hora que le había llegado por parte de un garífuna de los Cayos Cochinos, que trabaja junto al equipo de 'Supervivientes'. "Me dicen que Terelu solo sabe estar con el dueño de la productora, que el equipo no se puede creer lo que están viendo y que hasta tienen que quitar algunos vídeos de lo que hablan algunos concursantes…", comenzó adelantando la de Paracuellos.

Cuentan que Terelú está sin privilegios, pues LA VERDAD, es esta💣:#NQFS19M pic.twitter.com/Ca45xRFjr6 — TEN TV (@TENtv) March 19, 2025

"Que cuando Terelu se va a fumar un cigarrito, dos o tres, llega oliendo a tabaco y los otros pasando penurias", añadió la compañera de María Patiño mientras el resto de colaboradores observaban boquiabiertos. A su vez, puso sobre la mesa la posibilidad de que la colaboradora de 'De viernes' esté recibiendo comida sin ningún tipo de reparo mientras presume convivir en igualdad de condiciones con el resto.

Belén Esteban también adelantó que la malagueña no duerme a la intemperie como el resto de supervivientes. "Terelu duerme pocas noches con los concursantes. Cada vez que se siente mal, se va a la cabaña de la organización", desveló la colaboradora de 'Ni que fuéramos', haciendo que Kiko Matamoros se preguntase dónde estaba pasando la noche Terelu mientras Anita, Montoya y Manuel conectaban en directo con 'El debate de las tentaciones'.

Terelu Campos se negó a participar en el debate final de 'La isla de las tentaciones'

"Habían previsto que estuviera presente con ellos y preguntó: '¿A qué hora es esto? Esto no está en mi contrato. No voy a participar. Tengo que descansar', porque no había plus", aseguró la colaboradora de TEN, destapando que durante la emisión del debate final conducido por Sandra Barneda este lunes, cuando ella se encontraba en Playa Misterio, se fue a pasar la noche la cabaña de producción.