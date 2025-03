Sale a la luz lo que pasó en el encuentro entre Belén Esteban, Ana Rosa Quintana y la cúpula de Mediaset

El próximo mes de junio se cumplirán dos años desde que Mediaset canceló 'Sálvame' y por ende que la mayor parte de su núcleo duro desapareciera de la cadena tras estar vetados. Desde entonces, son muchos los rostros que no han dudado en cuestionar a la cadena o a rostros como Ana Rosa Quintana. Y curiosamente, este miércoles, Belén Esteban se encontraba con la que fue su jefa en el pasado.

Así, Belén Esteban y Ana Rosa Quintana coincidieron este miércoles en el Wanda Metropolitano viendo el partido de Champions League entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid y mantuvieron un encuentro que la colaboradora de 'Ni que fuéramos' ha relatado este jueves.

Tras cebarlo durante toda la tarde, Belén Esteban llamaba en directo en 'Ni que fuéramos' para contar cómo vivió su encuentro con la presentadora de Telecinco y de que hablaron. "Cuando el Atleti marcó el gol en menos de un minuto las dos nos abrazamos. Ella estuvo super cariñosa conmigo, preguntándome por mi hija. Ella iba con toda su familia, todos cariñosos conmigo. Y cuando marcó nuestro equipo nos dimos un abrazo tremendo", empezaba contando.

"Me alegré mucho de ver a Ana Rosa. Yo estuve con toda su familia, maravillosos conmigo, ella maravillosa con mi marido y con mi amigo Diego y preocupándose por mi familia", proseguía contando. "¿Te preguntó por nuestro programa?", se interesaba maría Patiño. "No, no. Yo si le dije una cosa que a lo mejor no debería decir pero le dije que 'me alegro mucho de verla por las mañanas porque creo que nunca te tenías que haber ido de allí'", explicaba Belén.

"Ella está muy feliz de estar por las mañanas. Y yo personalmente creo que nunca la tenían que haber movido pero bueno eso son cosas de empresa y ahí no me tengo que meter", sentenciaba al respecto la colaboradora del Canal Quickie y TEN.

Belén Esteban relata su encuentro con la cúpula directiva de Mediaset

Tras ello, Belén Esteban volvía a alabar la actitud que tuvo Ana Rosa con ella. "No te imaginas lo cariñosísima que estuvo conmigo. Entre ella y yo no hay mal rollo. Yo a lo mejor he podido decir algo, pero cuando la vi me dio mucha alegría. Hablamos de cosas personales. Nos enseñamos fotos y tuvimos una conversación muy bonita y cariñosa y me alegré mucho de encontrarme con ella", confesaba.

Pero además, la que próximamente será la tertuliana estrella de 'La familia de la tele', el nuevo magacín de tarde que prepara TVE revelaba que también estuvo con varios jefes de Mediaset. "Me encontré con mucha gente de Mediaset y gente de cúpula que conmigo fueron muy majos", aseveraba. "Tendrían que haberlo sido en el pasado, pero bueno la gente también tiene derecho a cambiar", le replicaba María Patiño.