Jorge Javier da un paso más allá con lo que señala de Montoya en 'Supervivientes' y lo piensan muchos

"Quiero un novio como Montoya". Así de claro se muestra Jorge Javier Vázquez en su blog semanal de la revista 'Lecturas'. El presentador de 'Supervivientes 2025' no duda en dar su opinión sobre el que ha sido el concursante estrella de 'La isla de las tentaciones' y lo está siendo también del reality que él conduce.

El catalán se deshace en halagos hacia el sevillano: "Quiero un novio que se pasa el día entero diciéndome 'churrita mía', 'picha', 'gordi' o lindezas por el estilo. Quiero un novio como Montoya, un caballero que se vista por los pies, un hombre que me tenga en un altar, que me pasee por las calles con la misma devoción que le profesa a un paso de Semana Santa. Un hombre que me aplauda cada mañana con el mismo fervor que lo haría en una caseta de la Feria de Abril a las tres y media de la madrugada".

Pero, lejos de quedarse ahí, Jorge Javier va más allá y halaba incluso los puntos más criticados del exnovio de Anita Williams. "Quiero un hombre que no deje de hablar en ningún momento, que no razone, que no escuche. Porque la ausencia de conversación es lo que, verdaderamente, mata a las parejas y con Montoya tienes carrete asegurado. Como no se calla nunca es imposible que te deje tiempo para pensar en esas cosas que tanto acongojan al ser humano: la muerte, la incertidumbre, el futuro y zarandajas similares", prosigue.

Jorge Javier sobre Montoya: "¿Cómo hemos podido pasasr tantos años sin él?"

"Quiero una vida loca al lado de Montoya. Quiero un hombre que me saque de quicio para combatir el aburrimiento existencial que te invade mientras llueve sin cesar. No quedan hombres como Montoya. Tan comprometidos única y exclusivamente consigo mismos. ¿Cómo hemos podido pasar tantos años sin él?", se pregunta el presentador de Mediaset. Y añade: "Para los que dicen que la televisión está muerta ahí tenemos un claro ejemplo de que está más viva que nunca".

"Bendita televisión que nos ha puesto a Montoya en nuestras vidas. El jueves debuté con él en 'Supervivientes'. Lo reconozco: me ganó desde el primer momento. Tiene ese algo que atrapa. Profundamente hipnótico. Da igual que repita sus argumentos, que no salga de su bucle, que dé las mismas vueltas sobre el mismo tema. Porque no es tan importante lo que cuenta sino cómo lo cuenta", prosigue Jorge Javier Vázquez, ensalzando las virtudes del sevillano.

En su opinión, "Montoya es exageración en estado puro. Quizás por eso gusta tanto. Porque parece imposible que viva cualquier suceso, por peregrino que sea, con tanta intensidad. Se emociona tanto hablando del amor como de la caída de la hoja de un árbol en Estocolmo. Uno empieza a darse cuenta de que alguien triunfa cuando empiezan a surgir dudas sobre su manera de ser y empieza a correr el argumento de que "es un personaje". Ahí es cuando te das cuenta de que estás ante un verdadero fenómeno televisivo", sentencia.