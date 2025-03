Alejandro Abad sorprende con su predicción sobre Montoya tras salir de 'Supervivientes'

Gracias a su paso por 'La Isla de las Tentaciones' Montoya se ha convertido en un fenómeno internacional. Sin embargo, antes de dar el pelotazo mediático, el actual concursante de 'Supervivientes 2025' ya había hecho sus pinitos en televisión. Y es que el sevillano visitó algunos platós, como el de 'El Chiringuito' o '¡Qué tiempo tan feliz!' para darse a conocer como cantante.

Por tal motivo el programa 'Socialité' se puso en contacto el pasado fin de semana con el crítico musical Alejandro Abad, para dar su opinión al respecto. Según este, a Montoya "el talento le persigue". "El problema es que Montoya es más rápido y el talento no le da caza. Lo tiene todo para triunfar en el mundo de la música", aseguró Abad.

En su opinión, el exnovio de Anita Williams "canta bien, es rápido e impulsivo porque las emociones le pierden y enseguida sale corriendo a toda velocidad en busca de la solución". Además, el productor revela lo que sintió al ver su momento viral en la isla: "Tengo que reconocer que cuando vi esa mortal imagen de Montoya corriendo por la playa despechado, desesperado y herido, pensé 'Montoya tiene que grabar la versión 3.0 de mi canción 'Que la detengan'".

Alejandro Abad hace una propuesta a Montoya

Alejandro Abad en 'Socialité'

Por todo ello, Alejandro Abad no duda en lanzarle una propuesta al sevillano para cuando salga de 'Supervivientes'. "Montoya, te voy a ser claro y directo: esa pequeña distancia que hay entre tu pasión, tu talento y tu éxito, se llama productor y creo que juntos podemos pegar un pelotazo", sentencia.

Ajeno a esta propuesta del productor musical, Montoya continúa en Honduras, donde, durante el debate de este domingo presentado por su querida Sandra Barneda, pudimos ver un acercamiento entre él y Manuel. Entre lágrimas, ambos enterraron el hacha de guerra, y hablaron con calma y sin gritarse.

"Yo no voy a discutir contigo más aquí. Anita está enamorada de ti. Y yo me alegraría lo más grande si los dos os dierais una oportunidad. Yo sé que tú en el fondo le sigues queriendo y estás enamorado de ella", le decía Manuel. Montoya, por su parte, le reconocía que todavía la quiere, pero tiene "el corazón muy pisado".

"Conmigo, si vas a ver algo aquí, es que yo no vengo ni a ser tu enemigo ni a hacerte daño. Si diera marcha atrás, fuera del programa, no hubiera tenido un acercamiento con Anita sabiendo el daño que te ha hecho", confesó el tentador de 'La isla de las tentaciones'. Estas palabras provocaron que Montoya acabase llorando: "Si no lo hubieras hecho yo no estaría así. Yo también soy consecuente, yo también la cagué… es muy duro", lamentó.

Esto también hizo que Manuel acabase entre lágrimas y haciendo autocrítica: "Si algún momento en el que hayas visto que te ha faltado al respeto, te pido perdón". Paralelamente a este giro de 180º entre el trío de las 'Tentaciones', uno de los tres será eliminado por sorpresa este martes en una expulsión exprés.