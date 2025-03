Alejandro Abad predice con firmeza el futuro de Melody y denuncia "prácticas corruptas" en Eurovisión

Alejandro Abad fue uno de los primeros en posicionarse ante la victoria de Melody con "Esa Diva" en el Benidorm Fest 2025. El productor musical se mostró muy duro con la canción de nuestra representante destapando los chanchullos de TVE con los responsables de la candidatura.

Y es que si hay algo que ha cuestionado Alejandro Abad de la victoria de Melody es que detrás de su canción estuvieran diferentes productores y compositores suecos. "Esta será la cuarta vez que Suecia representa a España como si en España no hubiese productores ni artistas jóvenes talentosos con deseos de triunfar. Espero que en cualquier caso los productores suecos no nos dejen en los últimos lugares como en otras ocasiones ha ocurrido en Eurovisión", sentenció en 'Socialité'.

Unas palabras que ha replicado en otras entrevistas que le han hecho a raíz de la victoria de Melody y su candidatura para Eurovisión 2025. A Alejandro Abad no le hace ninguna gracia que "pagamos todos los españoles pero el dinero se lo quedan los productores suecos y sus socios".

Tras denunciar en sus redes sociales los presuntos "chanchullos" del Benidorm Fest y de Eurovisión en TVE, Alejandro Abad ha querido compartir con sus seguidores un vídeo en Tik-Tok en el que se hace eco de un vídeo que se ha viralizado sobre la actuación de Pastora Soler en Eurovisión en el que una voz de inteligencia artificial asegura que "si con ella no ganamos Eurovisión da igual quien nos represente".

"¿Lo habéis visto? ¿Habéis oído lo que dice un robot? Porque dicen tantas mentiras que lo tienen que hacer con una voz de inteligencia artificial. Vienen a decir sencillamente que si Pastora Soler con ese grito en un momento de su canción no ganó Eurovisión significa que da igual quien enviemos", empieza diciendo el productor musical.

"Es decir ya nos empiezan a preparar para un posible, pero no deseable, desastre con Melody", recalca Alejandro Abad sobre el futuro de la candidatura española. "Primera mentira. No se gana Eurovisión con una voz, ayuda pero no es suficiente porque es el Eurovision Song Contest, es decir el Festival de la Canción, no el festival de la voz", prosigue diciendo.

Alejandro Abad señala "prácticas corruptas" en Eurovisión y Benidorm Fest

Tras ello, Alejandro Abad destaca que "a Pastora Soler la conozco desde muy pequeñita y su talento es indiscutible" e insiste en que "no es el festival del pedazo de voz". "Segunda mentira o error anual. En Eurovisión nunca funciona la fórmula que funcionó en ediciones anteriores", asevera.

"Funciona una buena canción bien interpretada y expuesta de forma innovadora por lo que por favor no nos vengáis a adoctrinar con lo que les interesa a los suecos de turno, a los socios de turno o a los asesores de turno y a vendernos sus canciones caducas, mediocres y poco competitivas comúnmente inspiradas en ediciones pasadas para convencer a los que no entienden. Nos quieren hacer creer que lo que funcionó antes vuelve a funcionar de nuevo y otra vez y otra vez y no es así", sentencia Abad.

Asimismo, Alejandro Abad recuerda que la canción de Pastora Soler estaba compuesta por los mismos que han creado "Esa Diva" de Melody. "Con este tipo de vídeos ya nos preparan y cuando se consuma el desastre, el no deseable desastre, todos a repetir como monos que Eurovisión es política, mamoneos y que nos tienen manía", añade. "Por supuesto esto es una gran mentira anual. Eurovisión es absolutamente democrática y cada vez más. Es más me atrevería a decir que si Eurovisión en Europa fuese política y mamoneo como dicen, España ganaría cada año el festival porque en esto somos realmente buenos", ironiza.

"No somos buenos en respetar el talento, no somos buenos en detectar a los jetas y comprender que no convienen que son vividores anuales y convendría apartarlos", recalca Alejandro Abad incidiendo en que el problema no está en la elección del artista como Melody sino en el origen. "Hay que trabajar el talento y hay que buscar el talento por España y no dejarse engañar por estas prácticas corruptas", concluye.

No obstante, parece que Alejandro Abad no se ha enterado de que TVE ha decidido dar un giro de 180 grados a la apuesta de Melody para Eurovisión con una nueva versión de "Esa diva" que se estrenará este jueves en todos los canales de RTVE antes de 'La Revuelta'. En esta nueva versión no hay ni rastro de los productores suecos.

Así, ahora son Rick Parkhouse y George Tizzard los encargados de la producción de la canción. Se trata de un dúo británico conocido como Red Triangle responsable de exitosos temas con artistas de la talla de Camila Cabello, Rauw Alejandro, Charlie Puth o James Arthur.