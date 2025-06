Broncano utiliza al ganador de Eurovisión 2025 para mandar un hachazo a Melody tras su veto a 'La Revuelta'

La polémica eurovisiva parece no tocar fin este año, y David Broncano no iba a permitir que 'El Hormiguero' tuviese la última palabra al recibir a Melody el pasado miércoles. 'La Revuelta' sorprendió este martes al recibir a Johannes Pietsch, el representante de Austria en Eurovisión que se hizo con la victoria este año. Y el humorista no dudó en preguntar al intérprete por Melody y su puesto en el festival.

"Solo sé que recibió 10 puntos de la audiencia, pero no sabía que había quedado penúltima", comenzó aclarando el intérprete de 'Wasted Love', asegurando que no había podido hablar demasiado con Melody porque solo hablaba en español. Fue entonces cuando David Broncano le puso al día de todo el drama que se había vivido en el país este año con Eurovisión tras la gran final.

David Broncano recibe a Johannes Pietsch en 'La Revuelta' y le explica todo lo sucedido con Melody tras Eurovisión

"Nos quedamos muy tristes y Melody también porque dijimos 'Esa diva' penúltima... No nos lo podíamos creer. En España han sido momento difíciles", comentó entre risas David Broncano mientras el invitado trataba de descifrar si estaba bromeando o no. Algo confundido, el representante de Austria trató de comprender la situación y lamentar el puesto de la intérprete de Esa diva'.

Melody, te esperamos ❤️



Con todo lo que se ha hablado, estaría genial que volviera. #LaRevuelta pic.twitter.com/haOsuyYuD5 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 10, 2025

Y el presentador no dudó en pedir al invitado que se dirigirse a la de Dos Hermanas con un mensaje desde el programa. "Momentos muy muy difíciles porque fuimos penúltimos. ¿Puedes enviarle algún mensaje a Melody?", sugirió el humorista, que recibió hace semanas la negativa de la cantante a reprogramar su visita al espacio de TVE hasta que no reciba unas disculpas por los comentarios que hicieron sobre ella.

"Hola Melody, espero que estés bien. Te envío todo el amor y espero poder verte pronto", comentó Johannes Pietsch mirando fijamente a la cámara antes de que David Bronano le interrumpiese con un recado. "Invítala al programa", le pidió entre risas del público al intérprete, que continuaba completamente ajeno al desencuentro entre ambos. "'La Revuelta' y el equipo de David contactarán contigo", anunció el ganador de Eurovisión.

"Solo va a programas líderes de audiencia", aclaró Grison por detrás, lanzando una pulla a la sevillana por su visita de la semana pasada al espacio de Pablo Motos en Antena 3. Entonces, Broncano comenzó a traducir el mensaje de su invitado para que la cantante lo entendiese, ya que lo había lanzado en inglés. "¿Que no lo va a entender Melody? Se lo traduce Lady Gaga", señaló Grison entre risas.