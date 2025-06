David Civera no se lo piensa y define altísimo y clarísimo a Melody en TVE tras la polémica de Eurovisión

Si hay quien pensaba que tras finalizar Eurovisión 2025 se iba a dejar de hablar de Melody, nada más lejos de la realidad. Y es que la actitud de la cantante tras representar a España en Basilea con el tema 'Esa diva' está siendo de lo más comentada. El último en dar su opinión al respecto ha sido David Civera, quién nos representó en Eurovisión en el 2001.

Un año antes de que Rosa López hiciera vibrar a toda España con su 'Europ’s living a celebration', David Civera consiguió un sexto puesto con la canción 'Dile que la quiero', compuesta por Alejandro Abad. Así ha recordado él aquel momento este sábado 7 de junio en 'D Corazón': "Yo era un chico de Teruel que le dicen que iba a representar a España en Eurovisión".

"Fue volver del festival, abrí el portátil y empecé a recibir miles de correos. No sabía cómo gestionar todo eso", reconoce. Sobre si volvería a pasar por la misma experiencia, el cantante ha confesado en el programa de Anne Igartiburu de La 1 que lo haría con una condición: "Si me dejaran participar muy directamente en el proyecto, en la canción, hacerlo muy como yo lo concibo, igual sí".

David Civera sale en defensa de Melody: "Lo hizo brutal"

Respecto a la actitud que está teniendo Melody tras su paso por el festival, David Civera ha dicho lo siguiente: "Hablando de ella, al igual que muchos, nos hubiera encantado que el talento se hubiera premiado. Melody tendría que haber tenido un puesto alto, porque se lo mereció, lo hizo brutal. Es una niña que ha crecido en este país, que tiene garra y talento natural. No es justo, no ha sido justo para ella el puesto", sentencia.

El artista no ha dejado la música, pero sí que ha apostado por una vida más tranquila y alejada del foco mediático. De hecho, poco se sabe de su vida privada. Tiene dos hijos, Daniel y Laura, de 14 y 12 años, que son su prioridad: "Son mis tesoros más escondidos, por eso vivo en Teruel". "Ambos tocan el piano y la verdad es que tienen mucho talento", dice orgulloso.

Ahora, coincidiendo con el 24 aniversario de su paso por Eurovisión, acaba de sacar un nuevo tema, 'Dale pa lante'. Hace unos días, David Civera reapareció en los Premios de la Academia de la Música 2025 donde compartió con los medios de comunicación cómo es su vida a día de hoy: "Yo no me he ido. Lo que pasa es que ya sabéis que elegí disfrutar de mis hijos, vivir en Teruel. Sigo haciendo mis giras, sigo sacando mis singles, mis canciones, pero quizá a otro ritmo".