Carmen Lomana se harta de Melody y pega este volantazo en su opinión tras lo que captó en 'El Hormiguero'

La esperada entrevista de Pablo Motos a Melody el pasado miércoles en 'El Hormiguero', llevó al programa de Antena 3 a su mejor cuota de pantalla del año, con casi un 20% de share. Sin embargo, la actitud de nuestra representante en Eurovisión no gustó demasiado. La última en criticarla ha sido Carmen Lomana en 'Y ahora Sonsoles'.

El magacín vespertino de Antena 3, al igual que hiciera 'Espejo Público' por la mañana, analizó minuciosamente la entrevista en la que, según Sonsoles Ónega, "Melody por fin se quitó la espinita". Y es que la sevillana hizo su entrada en el plató de 'El Hormiguero' al son de 'Esa diva' y bajando de un columpio, tal y como hizo en el 'Benidorm Fest' y como le hubiera gustado hacerlo en Basilea, aunque en este caso no fue posible, algo que le dolió.

"Ya que he quedado la 24, me hubiera gustado equivocarme yo", lamentó la artista, echando la culpa de su batacazo en Eurovisión a RTVE y haciendo poca autocrítica. "Es fácil decir que toda la culpa de cómo ha quedado ella es de otros", criticó Nacho Gay, colaborador de 'Y ahora Sonsoles'. Aunque, sin lugar a dudas, la opinión más sorprendente fue la de Carmen Lomana.

Carmen Lomana critica la falta de humildad de Melody

Y es que la colaboradora siempre ha defendido a Melody, pero ahora no ha dudado en criticar su actitud en 'El Hormiguero'. "Tú ya sabes que yo la he defendido mucho, pero llega un momento que me está cargando. Me tiene un poco harta", espetaba la socialité. Aunque reconoce estar "muy contenta por la cadena, por 'El Hormiguero'", añade que "esta niña ya sabe de más realización, de puesta en escena… No, está mal que se justifique tanto. Un poco de humildad no le hubiera venido mal".

Beatriz Cortázar daba la razón a su compañera: "Es que entonar un poco el mea culpa es lo que le ha faltado a Melody. Ese puesto 24… Hay más ingredientes que se nos escapan, de cosas que pasaron ese día y que influyeron en el voto. Pero, bueno, la humildad es algo que siempre funciona y que incluso te acerca al público". "Ella ha tenido una oportunidad muy buena, el que no la hayan votado…", insistía Carmen Lomana.

Por su parte, Nacho Gay cree que Melody había llevado bien su entrevista, excepto por ese punto "de soberbia". "Ella dijo literalmente que se sentía machacada por las críticas, que le han llovido después de Eurovisión", recordó Sonsoles Ónega. Y, en efecto, la artista sevillana aseguró que "se ha intentado dañarme un poquito para que la gente no crea lo que yo digo. Pero estoy muy tranquila por cómo soy".