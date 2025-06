Pablo Motos arranca la entrevista a Melody aclarando si ha cobrado en 'El Hormiguero' y denuncia a TVE

Melody acudió a 'El Hormiguero' este miércoles tras varias semanas de rumores sobre su enfado con RTVE tras firmar el antepenúltimo puesto en el festival de Eurovisión. Pablo Motos recibió a la de Dos Hermanas una semana después de que esta anunciase su veto a David Broncano y 'La Revuelta', y ante los rumores sobre la negociación de la cantante con el espacio de Antena 3, el presentador desveló el bloqueo que había sufrido por parte de la cadena pública.

Después de que Melody terminase con la elaborada actuación de 'Esa diva' y su nuevo tema 'El apagón', con los que entró al plató de 'El Hormiguero', el comunicador aclaró el motivo por el cuál recibían a la sevillana este miércoles y no antes. "Quiero subrayar que 'El Hormiguero' ha invitado durante todos los últimos años a todos los representantes desde Eurovisión", comenzó explicando el presentador.

Pablo Motos denuncia el bloqueo de RTVE que le ha impedido traer a Melody antes a 'El Hormiguero'

Además, Pablo Motos ha querido aclarar el rumor sobre el supuesto caché de su invitada tras ser tentada también por otros programas como 'De Viernes', garantizando que no ha cobrado por ir a 'El Hormiguero'. "Vienes aquí sin cobrar nada de nada, aunque en otros sitios te hayan ofrecido de todo", ha sido meridianamente claro el presentador.

💥 @soyyomelody lanza un mensaje sobre todas las polémicas que se han generado en torno a ella #MelodyEH pic.twitter.com/e5uwAve35N — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 4, 2025

"Este año pedimos traer a Melody pero Televisión Española nos la bloqueó desde el primer momento, entonces por eso la hemos traído cuando ha terminado su contrato con ellos", denunció Pablo Motos, recordando que otros años recibieron a Chanel y a Blanca Paloma antes de poner rumbo al festival de la canción. Así, el valenciano quiso enterrar todas las teorías sobre la supuesta negociación que la cantante inició hace meses para visitar su plató.

"Había cosas que yo quería de una manera y el equipo de otra"

"El lunes hablamos, el martes lo cerramos y el martes por la noche lo anuncié porque vino Luke Evans", insistió Motos. "Eurovisión para mí siempre ha sido una ilusión muy grande, poder representar a mi país ha sido algo muy bonito y emocionante. Pero en el proceso ha habido momentos en los que he dicho 'me voy'. Es verdad que hay mucha presión", confesó la artista.

Sobre los cambios que RTVE impuso en su propuesta en escena, la de Dos Hermanas fue completamente sincera. "Yo soy artista independiente y es verdad que hay cosas que yo las quería de una manera y el equipo las quería de otra y yo no me sentía muy bien. Pero creo que es parte del trabajo y en esos momentos me he acordado del público que me ha votado para que yo estuviese ahí", explicó la invitada de Pablo Motos.