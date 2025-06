Jorge Javier habla sobre Melody en unos términos que nadie ha pronunciado, horas antes de su visita a 'El Hormiguero'

Más de una semana después de que Melody compareciera ante los medios para dar las explicaciones oportunas sobre su paso por Eurovisión, sus palabras siguen trayendo cola, y este miércoles dará su primera entrevista en 'El Hormiguero'. El último en dar su opinión sobre la polémica rueda de prensa ha sido Jorge Javier Vázquez y lo ha hecho a través de su blog de 'Lecturas'.

Tras hablar de su madre y del amor, el presentador de Telecinco dedica unas líneas a la protagonista de la semana. El de Badalona explica que acabó el domingo "a punto de llorar con el último capítulo de 'Mariliendre'", la exitosa serie musical producida por los Javis que se puede ver en Atresplayer. Casualmente, en ese último episodio hace un cameo Melody, a la que, según Jorge Javier, "esta semana solo le ha faltado aparecer en el horóscopo de Esperanza Gracia".

"Brillantísimo su cameo. Hay mucha artista en ella. Hasta Nacho Duato ha hablado de nuestra eurovisiva poniéndole las pilas con cariño", explica el presentador de 'Supervivientes'. Acto seguido, reconoce que "al escribir su nombre pienso que todo lo que ha sucedido con ella sucedió el año pasado o así. Y no. Fue la semana pasada, pero engullimos las polémicas con tantas ansias que se quedan marchitas a los tres o cuatro días".

Las palabras de Jorge Javier sobre Melody tras Eurovisión

En opinión de Jorge Javier, "consumimos sin parar, pensando siempre en qué será lo siguiente porque 'lo de ahora' se nos queda antiguo mientras lo masticamos. Quizá por eso Yolanda Ramos, más gente y yo echamos de menos enamorarnos. Porque en este mundo tan cambiante, elegir a una persona y que esa persona te elija a ti es una pequeñísima esperanza de no convertirte en un diminuto trozo de olvido", sentencia.

Esta no es la primera vez que el comunicador catalán se pronuncia sobre la artista sevillana, ya lo hizo tras su paso por Eurovisión 2025, donde quedó en una injusta antepenúltima posición. A través de su blog, el presentador no dudó en agradecer a Melody "su entrega. No ha podido hacer más ni mejor. Siempre contenta. Siempre positiva. El problema es que su talento está muy por encima de todo lo que se le ofrece. Al menos, hasta el momento. Todos la amamos. Todos la respetamos".

Además, Jorge Javier dejó claro que "Melody no tiene que demostrarnos nada. Ahora son los profesionales los que deben estar a su altura y ofrecerle retos con los que pueda desplegar toda su artillería artística. Ella, que lleva tantos años de oficio a sus espaldas, debe afinar su instinto y formar un equipo que la coloque donde merece estar. Lleva demasiados años trabajando para tener que seguir demostrando que es una estrella. Lo es. Todos lo sabemos. Ahora toca que se pongan las pilas los otros", remató.