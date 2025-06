Susanna Griso impugna abiertamente lo visto con Melody ante Motos en 'El Hormiguero': "Ahórratelo"

Melody arrasó en su visita a 'El Hormiguero'. El programa de Pablo Motos consiguió su mejor dato del año, con un excelente 19,9% de share con la esperada entrevista a nuestra representante eurovisiva. Sin embargo, la cantante ha recibido infinidad de críticas. Una de las más duras con la sevillana ha sido Susanna Griso.

Este jueves 5 de junio, en 'Espejo Público' han analizado la entrevista a Melody y, tanto la presentadora como sus colaboradores se han mostrado muy críticos con el discurso de la intérprete de 'Esa diva'. Aunque Gema López le empezó agradeciendo que eligiese 'El Hormiguero' para dar su primera entrevista tras Eurovisión, ya que así "la podemos tener y la podemos comentar", no tardó en cargar contra ella.

"Sigue muy en sus trece, y está convencida de que las cosas se tenían que hacer de otra manera, y que tiene derecho además a explicarlo y a decirlo", asegura la copresentadora de la sección 'Más Espejo'. De la entrevista, Alonso Caparrós cree que a Melody le faltó autocrítica. Sin embargo, Susanna Griso no dudó en corregirle: "Todos los críticos musicales que he leído valorando la actuación de Melody, todos te dicen que la ejecución fue impecable, que la canción era malísima, pero que ella no podía hacer más".

Pero su compañero insistía en esa falta de autocrítica: "Oye, pues a lo menor (podía decir) la canción no era la adecuada, no sé, algo que demostrase pues un poco… No todo se puede achacar al hecho de que si bajo desde un techo hubiese quedado mejor". Mientras que Isabel Rábago, por el contrario, defendía sentirse "muy cerquita" de la cantante por haber recibido "todas esas críticas porque no se ha posicionado en temas ajenos a su actuación".

Susanna Griso y Gema López, muy duras con Melody

"Yo estoy feliz de estar en un país donde no tienes por obligación que postularte en lo que a ti no te dé la gana", aseguraba la periodista. Algo con lo que no estaba de acuerdo Gema López, quien reconocía que "a mí me gusta un país donde los artistas que tienen cierta trascendencia pueden apoyar determinadas cosas". Y es que a ella le pareció bastante chocante "el salir con yo quiero la paz en el mundo y que los niños no mueran, a ver".

En esto, Susanna Griso estaba de acuerdo con su compañera: "Si tienes una opinión formada, me encanta escuchar a los artistas, pero para que digan: 'qué penita que se mueren niños en el mundo', ahórratelo. Ahórratelo, es mejor que no opines. "Ha intentado quedar bien con todos", añadía Gema López. La presentadora del magacín matinal insistía en su postura: "Ella puede decir que cree que le ha perjudicado toda la política con Israel, que ha habido un lobby judío que de alguna manera ha querido castigar al Gobierno en el culo de Melody, lo digo claramente".

Melody volvió a evitar condenar directamente en 'El Hormiguero' el genocidio de Israel sobre Palestina. La cantante se limitó a decir, sin nombrar a Israel, que ella "no puede hablar de ciertos temas porque no soy política, soy artista, soy cantante, y se me van de las manos". Aunque sí que dejó claro que "estoy en contra total de las guerras. Me parece terrible lo que está pasando, y el mundo no se debería permitir este tipo de cosas, que mueran niños y gente inocente".