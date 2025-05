Susanna Griso, desbordada ante lo ocurrido con Gonzalo Miró en 'Espejo Público': "No tenéis vergüenza"

Los enfrentamientos entre Gonzalo Miró y Toni Cantó en el plató de 'Espejo Público' son una constante por su disparidad de opiniones, pero este viernes el rifirrafe se ha superado en tensión y en decibelios, y ha obligado a Susanna Griso a intervenir para poner orden y paz.

El expolítico del extinto Ciudadanos ha equiparado el condenar el genocidio de Israel contra el pueblo palestino con apoyar al grupo terrorista Hamás. Y eso ha provocado el estallido inmediato de Miró, que no estaba dispuesto a tolerar ese discurso ni a que su compañero le introdujera en ese saco.

"Hay una cosa que has dicho, que me parece muy preocupante y que se está escuchando mucho entre la gente de derechas, que es la estupidez de relacionar cada vez que alguien está en contra del genocidio en Gaza y de la masacre de Netanyahu con defender a Hamás. ¿De dónde sacáis semejante estupidez? Eso es una estupidez", ha explotado Gonzalo Miró.

Pero Toni Cantó no se ha echado atrás en sus controvertidas palabras y ha defendido su absurdo argumento polemizando más al sacar a relucir el atentado de octubre que desató la guerra: "Cuando te escuche la condena a lo que hizo Hamás en octubre con el mismo cabreo con el que me estás hablando ahora...".

"Yo condeno lo que hace Hamás porque es un grupo terrorista con el que hay que acabar, sí", le ha confrontado Gonzalo Miró que ha proseguido desmontando el discurso de Cantó: "¿De dónde te sacas tú que condenar el asesinato de mujeres y niños en Palestina es defender a Hamás? ¿De dónde te sacas eso?".

"Cuando acabéis de darle pasta a Hamás o pasta a Putin, me creeré lo que me estás contando. Hasta entonces, no te voy a dar ningún crédito", le ha arreado Toni Cantó, recrudeciendo el encontronazo. "Yo no le estoy dando pasta a nadie. A mí no me cuentes películas. Pero si es Netanyahu el que reconoció que había dado pasta a Hamás... Pero que de dónde sacas esa estupidez. Que desde cuándo criticar lo que pasa en Palestina es defender a Hamás. ¿Que dónde te sacas semejante gilipollez?", se ha plantado Miró. Mientras, Susanna Griso buscaba templar gaitas sin éxito.

Gonzalo Miró y Toni Cantó viven el mayor desencuentro en Antena 3

"No atacar de la misma manera lo que hizo Hamás en Israel a lo que pueda estar pasando en Palestina, que yo lo niego, porque niego que haya un genocidio, es una muestra de hipocresía completa en la que está incurriendo la izquierda una y otra vez", ha esgrimido Toni Cantó.

"A mí que sí me parece un genocidio y una masacre lo que está haciendo este asesino sinvergüenza, a mí no me digas que yo defiendo a Hamás. A mí no me lo vuelvas a decir eso porque yo no defiendo a ninguna banda terrorista, lo digas tú o lo diga la misa. Es agotador, es una paletada hacer esa relación", ha estallado Gonzalo.

"Si mañana Hamás devuelve a los 60 secuestrados se acaba el problema de Gaza. ¿Por qué coño no lo hace Gonzalo?", ha rebatido Cantó. "Pero qué argumento es ese para llevar a una población de dos millones de personas a la edad de piedra? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué argumento es ese? En qué planeta vivís. ¿Cómo podéis hacer esa relación?", se ha rebelado.

"Es acojonante, es que no tenéis vergüenza. Decir que defendemos a Hamás por criticar lo que hace Israel en Palestina es de no tener vergüenza. Estáis completamente tronados", ha proseguido alterado como nunca Gonzalo Miró. La situación se ha desbordado de tal modo que Susanna Griso ha tenido que intervenir.

"Dejadme que ponga un poco de paz en el debate, que está siendo muy encendido. Vamos a dejar la política si os parece en este punto, que se está generando cierto resquemor en el plató", ha frenado la presentadora de Antena 3, forzada a cambiar radicalmente de asunto.